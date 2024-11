Trump, eufórico: "Va a ser la época dorada de EEUU, ¡esto es una locura!"

El que será el 47º presidente de EEUU, Donald Trump, ha festejado en su cuartel general de West Palm Beach, en Florida, a eso de las 2:30 de la madrugada –8:30 en España–, su victoria en las elecciones de este martes, asegurando que "esta va a ser la época dorada de EEUU": "Hemos conseguido lo más increíble, fijaos en lo que ha pasado, ¡esto es una locura!".

El líder republicano, que ha obtenido un triunfo arrollador frente a la demócrata Kamala Harris, arrancó dando las gracias: "Somos miles hoy aquí. Un movimiento increíble. Un movimiento como el que nadie ha visto jamás. Sinceramente, creo que este es el movimiento político más grande de la Historia. Nunca ha habido nada igual a esto. Vamos a llegar a un nuevo nivel de importancia porque vamos a sanar nuestro país. Tenemos un país que necesita ayuda, y vamos a arreglarlo todo. Hemos hecho historia por un motivo, y el motivo es este".

Trump, eufórico, ha prometido a sus seguidores que luchará a diario por todos ellos, "por vuestras familias, por vuestro futuro, y ha insistido en que "esta va a ser la época dorada de EEUU, es lo que queremos conseguir: Make America Great Again". Cuando comunicaba que el Partido Republicano aspiraba a los 315 votos y que habían ganado "el voto popular", el respetable clamaba: "¡USA, USA!". El vencedor, acto seguido, anunciaba que "hemos vuelto a recuperar el Senado: hemos subido en Nevada, en Montana, en Ohio, en Michigan, en Wisconsin…", y daba las gracias a su esposa Melania, quien "ha hecho un trabajo muy duro", a sus hijos, "que son unos chavales increíbles", y al que será su vicepresidente, JD Vance, otro –adivinen– "tipo increíble".

Inmigración, guerras, unidad

Después de que el senador por Ohio subrayara que "acabamos de ser testigos del mayor retorno de la historia de EEUU" y prometiera que "vamos a dejar la mejor situación económica bajo el liderazgo de Donald Trump", éste volvía a tomar la palabra y se refería a la inmigración ilegal: "Tenemos que impedir que la gente siga entrando en nuestro país, tenemos que seguir trabajando en nuestras fronteras. Que los que quieran volver, vengan, pero que vengan legalmente". Después, elogiaba a Elon Musk, que "lo dio todo": "Es un genio. No tenemos muchos genios, y tenemos que protegerlos".

En el último tramo de su intervención, Trump declaró que "la gente de EEUU volvió a asumir el control de su país", que "no queremos guerras" –"Acabamos con el ISIS, es verdad, pero no queremos guerras. No queremos guerras, las queremos parar"– y que: "No hay ningún trabajo como este, es el trabajo más importante del mundo. Tuvimos un muy primer mandato y voy a cumplir las promesas que he hecho. Nada me va a impedir a mantener mi palabra". "Es el momento de dejar las divisiones aparte. Tenemos que intentarlo y lo vamos a conseguir: el éxito va a permitir que estemos todos juntos", concluyó.