La increíble historia de un hombre que vivió gratis en un hotel de Nueva York durante cinco años

Mickey Barreto vivió durante cinco años en el New Yorker Hotel, un icono de Manhattan. Y lo hizo sin pagar ni un centavo. El varón se valió de una ley local que ampara a los residentes de cuartos individuales en edificios antiguos, que les permite exigir un contrato de alquiler si el inmueble fue construido antes de 1969. Así, desde 2018, convirtió el hotel en su hogar. Pero recientemente fue detenido y acusado de fraude.

La estrategia de Barreto incluía apelar a los tribunales cada vez que era desalojado, y, en una de esas ocasiones, se aseguró la llave de la habitación 2565, donde vivió hasta julio de 2023 sin costo alguno. Las ausencias de los abogados de los propietarios durante las audiencias le permitieron mantenerse en el hotel, mientras que los dueños, en cambio, evitaban negociar cualquier contrato con él.

La caída de un plan ingenioso

Todo cambió en febrero, cuando la policía arrestó a Barreto y le impuso 24 cargos, incluidos 14 delitos graves por fraude. Declarándose inocente, fue sometido a una evaluación psiquiátrica que determinó que no era mentalmente apto para afrontar el juicio, un hallazgo que llevó al tribunal a ordenar que recibiera atención psiquiátrica especializada.

Desde entonces, ha recibido tratamiento ambulatorio debido a problemas de salud mental y abuso de sustancias, pero, según médicos involucrados, Barreto no parece ser capaz de entender el proceso judicial en su contra. En declaraciones al New York Times, el propio Barreto explicó que lo que inicialmente era una "persecución" en su contra ha cambiado de tono: "Me han convencido de que debo buscar ayuda", afirmó.

El dilema de los fiscales

Brian Hutchinson, abogado del acusado, declaró también al New York Times que el caso contra Barreto es complejo debido a problemas de abuso de sustancias, lo que, según Hutchinson, complica el avance de las audiencias. Mientras tanto, Barreto sostiene que los fiscales han insistido en hospitalizarlo porque carecen de pruebas sólidas para sostener los cargos de fraude en su contra.

La jueza Cori H. Weston, que sigue el caso, se ha mostrado insatisfecha con la lentitud en el progreso de Barreto y, según New York Times, ha instado al acusado a ingresar en un centro de rehabilitación propio. Le dio como fecha límite el 13 de noviembre, día en que está prevista la próxima audiencia. El abogado de Barreto trabaja ahora para asegurarle un lugar en el Addiction Institute of Mount Sinai West, aunque sabe que cumplir con el plazo no será sencillo.