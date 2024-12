Tres hermanos millonarios, detenidos por drogar y violar a decenas de mujeres desde 2010

Los hermanos Oren, Tal y Alon Alexander han sido detenidos en el sur de Florida bajo acusaciones de abuso sexual después de que decenas de mujeres interpusieran en los últimos meses sendas demandas por hechos que habrían ocurrido desde 2010. Las presuntas víctimas acusan a los millonarios de haberlas drogado y violado.

Dos de ellos, Tal y Oren Alexander, son reconocidos agentes inmobiliarios especializados en la venta de propiedades de lujo en Miami y Nueva York, mientras que el tercero, Alon Alexander, no está vinculado profesionalmente al sector. Según revela The New York Times, los hermanos organizaban eventos y viajes presuntamente con el objetivo de atraer y abusar de mujeres.

"Los hermanos Alexander conspiraron para depredar a mujeres inocentes, obligándolas a realizar actos sexuales sin su consentimiento", ha explicado -en rueda de prensa- James Dennehy, director asistente del FBI. El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, ha señalado además que los arrestados usaron su riqueza e influencia para aprovecharse de las víctimas.

Ataques planificados

Como aparece en las denuncias, algunos de los episodios más graves ocurrieron en una lujosa casa de Miami Beach. Precisamente allí ocurrió un incidente descrito por una de las denunciantes -que se habría registrado en 2016- en el que la mujer acudió a una fiesta (una parrillada) por invitación de Alon Alexander y se encontró con que era la "única invitada".

Según su versión, fue drogada y violada por Alon y su hermano Oren, con la colaboración de un primo, Ohad Fisherman, quien también enfrenta a distintas acusaciones aunque por ahora permanece en libertad. Otro caso, un año después, detalla un ataque sexual cometido por Oren Alexander en el mismo apartamento.

Desde el instituto

Hasta mediados de 2023, Tal y Oren Alexander eran figuras reconocidas en el sector. Sin embargo, un reportaje publicado por The Real Deal reveló en junio las primeras acusaciones de abuso sexual contra ellos.

Desde entonces, han sido varias las mujeres que les han denunciado. Según las investigaciones, los hermanos también habrían cometido agresiones sexuales durante su juventud, en el instituto donde estudiaban en el norte de Miami.