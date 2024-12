La 'asesina de la maleta' se presenta como la víctima: "Me perdono por enamorarme de un monstruo"

Sarah Boone -de 47 años- ha sido condenada a cadena perpetua después de que un jurado estadounidense la declarara culpable del asesinato en segundo grado de su pareja, Jorge Torres. El puertorriqueño murió por asfixia en el interior de una maleta en la que la acusada le dejó encerrado unas horas antes, aunque siempre ha alegado en su defensa que él se metió allí voluntariamente.

Los hechos ocurrieron el 23 de febrero de 2020, en una casa de Winter Park (en el Condado de Orange, Florida). Según la versión que Boone ha mantenido durante el juicio, aquella noche ambos estuvieron tomando alcohol y jugando al escondite. El ambiente era festivo, se reían y divertían. En ese contexto, el varón se habría introducido en la trolley. Era parte de un juego. Y les pareció gracioso que él cupiese en un lugar tan pequeño.

Boone vio cómo Torres se metía allí desde el lugar en el que ella se había escondido. Eso sí, como se ha podido ver durante las sesiones, después cerró la cremallera, se burló de él y le abandonó a su suerte (en este caso, la muerte). Lo hizo porque él empezó a amenazarle desde dentro de la maleta y "estaba aterrorizada". En cualquier caso, los videos que los investigadores encontraron en su móvil, que grabó ella misma, dejan claro que fue un acto deliberado.

En ellos, se escucha a la Torres suplicar a la acusada que le dejase salir. Gritaba: "no puedo respirar". Pero Boone -impasible- se subió a dormir a la planta de arriba, haciendo caso omiso a su petición de auxilio. En la audiencia de sentencia, justificó ese comportamiento con los supuestos abusos que Torres le habría infligido durante años. Ella asegura que la "abofeteó, violó, agarró, empujó, arrastró y humilló".

Aun así, en su pidió perdón (a su manera). "No quise que esto sucediera", señaló. "Los motivos y los cómo realmente no importan. Ocurrió y lo siento", añadió. Eso sí, parece sentirse libre de culpa. Me perdono por enamorarme de un monstruo", afirmó. "Intenté romper el hechizo... Nunca dejé de amarlo". Pero, como señalaron los fiscales, tuvo "tiempo y oportunidad de sobra" para haber hecho otra cosa, haberle salvado. Y no lo hizo.

Un acto deliberado

Cuando la acusada se levantó a la mañana siguiente, comprobó que Torres no respondía y llamó a la Oficina del Sheriff del Condado de Orange. La mujer sacó el cadáver de la vivienda y lo dejó tirado en el suelo junto a la mencionada maleta, de color azul.

Las pesquisas policiales revelaron -entre otras cosas- que la víctima presentaba múltiples lesiones que Boone negaba haberle causado. Los investigadores creen que ella tiró la maleta por la escalera con su novio dentro.

En cualquier caso, los videos encontrados en su teléfono no dejan lugar a dudas. Antes de morir asfixiado, Torres suplicaba ser liberado de aquella maleta en la que encontró la muerte. Ella le contestaba frases como: "Eso es lo que siento cuando me engañas".