Vance denuncia una pérdida de valores europeos y avisa que con Trump hay "un nuevo sheriff" en la ciudad

En su aparición en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D Vance, ha señalado que la amenaza que más le preocupa para Europa es "la amenaza interior que representa la retirada de Europa de los valores que comparte con nosotros". Además, ha advertido de que la libertad de expresión está gravemente amenazada en el viejo continente y ha acusado directamente a los gobiernos europeos de negarse a escuchar lo que dicen realmente los votantes.

El vicepresidente de Donald Trump, ha explicado que desde que ha llegado a Alemania "he mantenido múltiples contactos y pequeñas conversaciones en las que se me pide ayuda para la defensa". Por este motivo, ha subrayado que el enemigo no es Rusia, sino que "el enemigo de Europa viene de dentro". Se ha referido al hecho de que en Europa se gobierna a menudo en contra de los votantes.

"Retirada masiva de las tropas estadounidenses de Europa"

Vance se ha mostrado dispuesto a una gran colaboración con Europa en su discurso ante los asistentes a la conferencia en la ciudad bávara. Por ello, ha negado la "retirada masiva de las tropas estadounidenses de Europa", como había adelantado el presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Christof Heusgen, ni ha decretado la exclusión de la UE en las negociaciones para la paz en Ucrania, como lamentaba de antemano Bruselas.

Vance ha citado varios ejemplos de malas prácticas en Europa, como la primera vuelta de las elecciones presidenciales anulada en Rumania o la complicada formación de coalición en Austria, después de que ganase las elecciones en septiembre la derecha nacionalista del FPÖ y siga sin haber un gobierno. "Si de lo que quieren defenderse los gobiernos europeos es de sus propios votantes, entonces no hay nada que Estados Unidos pueda hacer por ustedes", ha dicho; y esto es, a su juicio, mucho más preocupante que las amenazas externas de Rusia o China. Vance ha llamado a los gobiernos europeos a escuchar más a sus ciudadanos y ha dicho que "hay un nuevo sheriff en Washington".

Cordón sanitario a Alternativa por Alemania

Otro de sus reproches se ha dirigido al hecho de que los partidos políticos contrarios a la inmigración estén excluidos de los gobiernos de toda Europa y que, por lo tanto, "desafortunadamente, muchos de nuestros amigos europeos están ignorando la voluntad de los votantes". Ha dicho que "no hay lugar para cortafuegos", cargando contra el cordón sanitario al que el resto de partidos políticos alemanes mantiene sometida a Alternativa para Alemania (AfD).

Ha mencionado la reciente aparición de Elon Musk en un mitin del partido Alternativa para Alemania, ironizando: "Créanme y lo digo con humor, si la democracia estadounidense ha podido sobrevivir a diez años de reprimendas de Greta Thunberg, ustedes pueden sobrevivir a unos meses de Elon Musk".

Puertas abiertas a millones de inmigrantes

Sobre la inmigración, ha afirmado que "ningún votante de este continente fue a las urnas para abrir las puertas a millones de inmigrantes no autorizados". Ha utilizado el ataque del jueves en Múnich, efectuado por un migrante afgano, como ejemplo de "una historia vista en muchas ocasiones: un joven solicitante de asilo, que la Policía ya conocía, estampa su coche contra una multitud y destroza una comunidad". Se hace la pregunta de que "¿Cuántas veces tenemos que sufrir estos horribles varapalos antes de cambiar el rumbo?".

Vance ha concluido diciendo que "la gente está votando cada vez más en Europa a líderes políticos que quieren poner fin a la inmigración descontrolada. Yo coincido con estas posturas y, creo que la gente está preocupada", ha sentenciado.