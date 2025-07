Florida construye el 'Alcatraz de los Caimanes' para encerrar inmigrantes ilegales

El Gobierno de Florida ha presentado una solución de bajo coste para hacer frente a la crisis migratoria: un nuevo centro de detención en el corazón de los Everglades. Bautizado como Alligator Alcatraz, el centro se jacta de tener un sistema de seguridad natural e infranqueable. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, lo dejó claro al anunciar la iniciativa: "A quienes salgan, no les espera mucho más que caimanes y pitones". Donald Trump se ha mostrado de acuerdo este martes: "No siempre se tienen tierras tan hermosas y seguras. Tenemos muchos guardaespaldas y muchos policías en forma de caimanes. No hay que pagarles tanto".

Las instalaciones han sido levantadas sobre una pista de aterrizaje en desuso en un área de 78 kilómetros cuadrados completamente rodeada de pantanos. Tendrán capacidad para albergar a cinco mil inmigrantes ilegales de los considerados peligrosos, delincuentes que ahora sólo pueden tener como destino Guantánamo o el CECOT en El Salvador. Ante el colapso de los centros de detención tradicionales, que ya han superado su capacidad con más de 59.000 ilegales arrestados en el último mes, según datos de la cadena CBS, la administración Trump necesita aumentar la capacidad para encerrar a estos inmigrantes mientras se procesa su deportación.

El presidente estadounidense, Donald Trump ha acudido junto con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, a inaugurar el Alcatraz de los Caimanes, donde dejaron claro que planear incorporar a jueces de inmigración in situ para acelerar las deportaciones. "Estamos ofreciendo a nuestra Guardia Nacional y a otros miembros de Florida para que actúen como jueces de Inmigración. Estamos trabajando con el Departamento de Justicia para obtener las aprobaciones", declaró DeSantis a los medios. De esta forma, esperan que las solicitudes de deportación se juzguen en uno o dos días.

La iniciativa se alinea con la firmeza exhibida por Donald Trump y su intención de reabrir la histórica prisión de Alcatraz. Florida se posiciona así como el principal aliado de la Administración en sus contundentes políticas migratorias, recibiendo el aplauso de Washington, que ha calificado la medida de "innovadora"; el presidente ha calificado su relación con DeSantis, muy tensa cuando el gobernador se convirtió en su principal rival en las primarias republicanas, como "de 9,9".

Como era de esperar, la medida ha chocado con las críticas de los grupos de Derechos Humanos, que la tachan de "cruel", y de las organizaciones ecologistas, que denuncian un "grave ataque al frágil y rico ecosistema" de los Everglades. Además, aseguran que las autoridades incumplieron la ley para acelerar la construcción del centro, que según DeSantis llevó ocho días.

Además de esta prisión, las autoridades de Florida también están construyendo otro centro de detención para migrantes cerca de la ciudad de Jacksonville.