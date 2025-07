Tragedia en Texas: 52 muertos, 15 de ellos niños, en unas inundaciones con decenas de desaparecidos

El desborde del Río Guadalupe ha dejado una de las imágenes más devastadoras en años en el estado norteamericano de Texas, donde ya se han contabilizado 52 muertos, 15 de ellos niños, a causa de las terribles inundaciones que se han cebado con el centro y el sur de uno de los estados más poblados del país gobernado por Donald Trump. Además, entre las decenas de desaparecidos, se encuentran más de una veintena de niñas que estaban en un campamento cristiano que ha sido arrasado por el torrente.

En este sentido, las tareas de búsqueda y salvamento están siendo realizadas a toda prisa con la intención de salvar el mayor número de vidas posibles, si bien estas pueden ser condicionadas en las próximas horas por la meteorología, ya que, según ha informado el servicio metereológico estatal, pueden darse nuevas lluvias torrenciales en las próximas horas que acaben por desembocar nuevos desbordamientos o crecidas en otras zonas del río.

En concreto, la región más afectada ha sido el condado de Kerr, donde ya se ha contabilizado el fallecimiento de 46 personas, según ha informado el coordinador de emergencias de Burnet, Derek Marchio, a la cadena estadounidense CNN; aunque la región conocida como Texas Hill Country también ha sido afectada y se encuentra ante la amenaza de inminentes lluvias, por lo que el foco podría trasladarse a esta zona del estado de Texas en las próximas horas.

Por su parte, el condado de Travis ha registrado ya cuatro muertos por el temporal durante la noche del sábado, mientras que los condados de Kendall y Tom Green sólo han tenido que lamentar hasta el momento una persona fallecida en cada uno de estos territorios. Así, según ha explicado en la misma cadena el administrador de la ciudad de Kerrville, Dalton Rice, tanto las condiciones como las cifras que se le achacan a las inundaciones "cambiarán constantemente".

Cerca del 4 de julio

En esta zona, Kerrville, las labores de salvamento se centran en los aledaños del río, donde es habitual que se realicen multitud de actividades por estas fechas del año como los campamentos para menores de edad; además de aquellas personas que han disfrutado de la festividad nacional del 4 de julio con una acampada a las inmediaciones del Río Guadalupe. Una zona en la que, al menos, se estima que 27 niños continúan desaparecidos. "Nuestra prioridad es la búsqueda y el rescate de cada persona involucrada, y continuaremos durante toda la noche para asegurarnos de que así sea", ha aseverado.

En otro orden de cosas, el jefe de Gestión de Emergencias, Nim Kidd, ha explicado que "se está buscando en todo el río, desde el punto más septentrional hasta el final del recorrido" y que, ente los equipos de búsqueda, se encuentran el personal aéreo, las embarcaciones y los equipos de tierra, que cuentan con perros de ratero para apoyar la búsqueda. "No nos detendremos hasta encontrar a todos los desaparecidos", ha apostillado.

Trump pone todos los recursos

En este marco, el presidente de Estados Unidos ha afirmado poner todos los recursos del Estado a disposición de las regiones afectadas para que estas lleven a cabo las labores de rescate con el máximo éxito posible; además de las labores de prevención de cara a las inminentes lluvias, que han provocado la evacuación de, al menos 850 personas que se encontraban en una situación de riesgo. De hecho, todas las autoridades de las zonas afectadas han pedido a la ciudadanía que no se circule y no se expongan al peligro si no es necesario.