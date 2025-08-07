Trump y Putin se reunirán "en los próximos días"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, han acordado celebrar una reunión de alto nivel "en los próximos días" a medida que se acerca el plazo límite que la Casa Blanca dio a Moscú para alcanzar un alto el fuego en Ucrania.

"A sugerencia de la parte estadounidense, se ha acordado en principio celebrar en los próximos días una reunión bilateral al más alto nivel", ha explicado en declaraciones a la prensa el asesor de política exterior presidencial, Yuri Ushakov. "Los preparativos" para llevar a cabo la reunión están "en marcha", ha señalado. "El lugar de la reunión también está, en principio, acordado, pero lo informaremos más adelante", ha agregado, según ha recogido la agencia de noticias TASS.

El anuncio se produce después de que Trump, en declaraciones a los periodistas desde el Despacho Oval, hablara de que hay "muchas posibilidades" de que se reúna "muy pronto" con sus homólogos ruso, Vladimir Putin, y ucraniano, Volodimir Zelenski. "El camino ha sido largo y sigue siéndolo, pero hay muchas posibilidades de que se celebre una reunión muy pronto", dijo.

"Llevamos mucho tiempo trabajando en esto", ha dicho Trump,"es una situación terrible, terrible. Queremos que se detenga. Sabes, no tenemos soldados estadounidenses allí, pero siento que tengo la obligación de detenerla".

Mientras, Zelenski, que ha mantenido una conversación telefónica con el presidente estadounidense, ha considerado que Rusia está ahora más "dispuesta" a pactar un alto el fuego en la ofensiva que libra desde febrero de 2022 en territorio ucraniano, una muestra de que "la presión está funcionando", en alusión a las sanciones con las que amenaza Trump.