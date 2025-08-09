Trump y Putin se reunirán el día 15 en Alaska

Finalmente habrá cita "muy pronto" entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según ha anunciado Trump, ambos se verán el próximo día 15 en Alaska, un lugar "muy popular por muchas razones".

"La tan esperada reunión entre mí, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska. Próximamente se ofrecerán más detalles. Gracias por su atención", ha confirmado el mandatario estadounidense en un escueto mensaje compartido en su plataforma de redes sociales, Truth Social.

Por su parte, las autoridades rusas han confirmado la fecha y lugar del "tan importante" encuentro, decisión que han calificado como "lógica".

"La parte estadounidense acaba de anunciar un acuerdo para organizar una reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin, y Donald Trump, el viernes 15 de agosto en Alaska. Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos y comparten frontera. Y parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y que una cumbre tan importante y esperada entre los líderes de ambos países se celebre en Alaska", ha declarado el portavoz del Kremlin, Yuri Ushakov, según declaraciones recogidas por la agencia rusa de noticias Tass.

Previamente, este mismo viernes, Trump ha hecho alusión a la mencionada reunión, sin dar más detalles al respecto alegando que no quería "eclipsar" el acuerdo suscrito este viernes en la Casa Blanca por los líderes de Armenia y Azerbaiyán.

Lo que sí apuntó en este primer momento es que le habría gustado reunirse antes con Putin, pero que las cuestiones de seguridad pueden haber demorado las gestiones para organizar la cita.