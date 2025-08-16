Zelenski acepta reunirse con Trump el lunes en Washington tras la cumbre de Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, se verán el lunes en la Casa Blanca para abordar los próximos pasos en el proceso de paz en Ucrania, apenas tres días después de la cumbre celebrada en Alaska entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.

Trump confirmó el encuentro en su cuenta de Truth Social y defendió que la mejor vía para "poner fin a la horrible guerra" pasa por alcanzar directamente un acuerdo de paz, evitando un simple alto el fuego que, según dijo, rara vez se respeta sobre el terreno. El mandatario aseguró que la reunión con Putin fue "muy bien" y trasladó esta impresión tanto a Zelenski como a varios líderes europeos con los que mantuvo contactos en las horas posteriores.

Zelenski, por su parte, anunció que ha aceptado la invitación a Washington para discutir "todos los detalles" de la situación tras la cumbre de Alaska, en la que Trump rompió el aislamiento diplomático de Putin. Será la primera visita del presidente ucraniano al Despacho Oval desde el fallido encuentro de febrero, cuando ambos protagonizaron una tensa discusión.

El líder ucraniano reiteró que Kiev no puede quedar al margen de las conversaciones y defendió la fórmula de un diálogo a tres bandas en el que participen Rusia, Ucrania y Estados Unidos. "Ucrania reafirma su voluntad de trabajar con el máximo esfuerzo para lograr la paz", declaró, subrayando además la importancia de que los países europeos se impliquen en todas las fases de las negociaciones, incluidas las garantías de seguridad que reclama Kiev.

Precisamente los líderes europeos han subrayado este sábado su "inquebrantable solidaridad" con Ucrania tras la cumbre de Alaska entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, y se han ofrecido a brindar apoyo para organizar una cita a tres bandas en la que también estaría el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.

El mensaje llega firmado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el de Finlandia, Alexander Stubb, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer, Italia, Giorgia Meloni, y Polonia, Donald Tusk, así como por los principales responsables del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Todos ellos han alabado los esfuerzos de Trump para lograr "una paz justa y duradera" en Ucrania y coinciden en que "el próximo paso" pasa por incluir a Zelenski en la ecuación. El mandatario ucraniano viajará el lunes a Washington para verse con el inquilino de la Casa Blanca.

Sin embargo, pese al optimismo mostrado por Trump y Zelenski, desde Moscú han rebajado las expectativas: el asesor del Kremlin Yuri Ushakov afirmó que la posibilidad de una cumbre trilateral no fue abordada en Alaska, según recogieron medios oficiales rusos.