Trump augura "la muerte de Europa Occidental" y carga contra la ONU y sus "escaleras estropeadas"

El presidente estadounidense Donald Trump fue el protagonista de la jornada en la apertura del periodo de sesiones en la Asamblea General de la ONU. El mandatario volvió a dejar clara su postura sobre la operación en Gaza con un férreo apoyo a Benjamin Netanyahu y críticas a los nuevos reconocimientos del Estado palestino. Mientras, a través de las redes sociales, protagonizó un nuevo giro respecto a la guerra en Ucrania. Ahora opina que el Ejecutivo ucraniano puede vencer a Rusia y además recuperar todo el territorio ocupado.

"Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, recuperar las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra es una opción viable. ¿Por qué no? Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana", señaló en un mensaje publicado en Truth Social. Su drástico cambio de postura se produjo tras un nuevo encuentro con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, celebrado en los márgenes de la Asamblea General.

Mientras, en su discurso ante la Asamblea, que se prolongó durante una hora, aprovechó para criticar duramente a la ONU y en particular a la UE, instándoles a adoptar sus políticas energéticas (con un giro hacia los combustibles fósiles y la nuclear frente a las energías verdes) y la inmigración. "La inmigración y el alto coste de la llamada energía verde están destruyendo buena parte del mundo libre", proclamó el presidente estadounidense, para quien "los países que aprecian la libertad se están difuminando rápidamente por sus políticas en estos dos ámbitos". "Necesitáis fronteras fuertes y energías tradicionales si queréis ser grandes otra vez", dijo utilizando su lema.

Sobre Europa, avisó de que, a su juicio, tiene "un largo camino que recorrer", con "muchos países camino de la destrucción por su agenda verde". "Tanto la inmigración como las ideas energéticas suicidas serán la muerte de Europa Occidental", proclamó. "Vuestros países se van a ir al infierno" si no imitan a EEUU con la inmigración, insistió.

También clamó contra las políticas contra el cambio climático: "Es la mayor estafa perpetrada contra el mundo". Según dijo, "la huella de carbono es un engaño inventado por personas con malas intenciones, y están conduciendo al mundo hacia la destrucción total".

Contra la ONU

Durante su discurso, cargó en varias ocasiones contra la ONU y las políticas que impulsa, y también reprochó a la organización que su teleprómpter no funcionara y un incidente de su séquito en las escaleras mecánicas, que se detuvieron cuando empezaba a subir Melania Trump. "Si la primera dama no estuviera en buena forma, se habría caído, pero está en muy buena forma. Ambos lo estamos", dijo.

🚨⚡️La escalera mecánica de la ONU deja tirados a Trump y a Melania El presidente de EE.UU. y la primera dama tuvieron que usar las escaleras convencionales después de que las automáticas no funcionaran cuando se subieron ellos pic.twitter.com/9wur03l6Rr — El Ojo (@ElOjoEn) September 23, 2025

De la ONU, dijo, sólo ha recibido un teleprómpter roto y unas escaleras estropeadas, un ejemplo de que el organismo, a su juicio, no funciona, puesto que no le ha "ayudado" a frenar las guerras que hay en el mundo.