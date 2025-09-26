El cerco sobre los artífices de la trama Russiagate se estrecha. La Justicia de Estados Unidos ha acusado formalmente este jueves al exdirector del FBI James Comey por los delitos de falso testimonio y obstrucción a la justicia. La acusación se enmarca en la investigación sobre la supuesta colusión con Rusia que el aparato demócrata y mediático utilizó para intentar derribar a Donald Trump durante su primer mandato.

"Los cargos alegados representan un abuso de la confianza pública de un nivel extraordinario", ha afirmado la fiscal del distrito, Lindsey Halligan, colocada por el presidente de Estados Unidos pese a su nula experiencia como fiscal. La acusación se centra en que Comey mintió al Senado cuando dijo que no había autorizado que se filtraran ciertos datos de la investigación a la prensa. La fiscal ha defendido que el equilibrio de poder se basa "en la rendición de cuentas". Habrá que ver si ella rinde cuentas cuando este caso fracase en los tribunales.

Como era de esperar, Donald Trump no ha tardado en reaccionar. El expresidente, que siempre denunció ser víctima de una "caza de brujas", ha celebrado que se haga "justicia en Estados Unidos" a quien ha calificado como "corrupto". Para Trump, Comey está a punto de "ser responsabilizado por sus crímenes contra nuestra nación", tras el daño infligido al país durante años.

El actual director del FBI, Kash Patel, ha calificado la acusación como un paso necesario tras la "politización de las fuerzas del orden más flagrante" de la historia. Patel ha lamentado cómo "líderes corruptos del pasado" utilizaron el FBI como "arma", abriendo un "capítulo vergonzoso" que erosionó gravemente la confianza pública en sus instituciones.

Tras dos años de pesquisas y millones de dólares gastados, la investigación del fiscal especial, Robert Mueller, cuyo equipo estaba plagado de activistas demócratas, concluyó que no había indicios de colusión entre la campaña de Trump y el Kremlin, dejando en evidencia toda la operación política y mediática montada en su contra. Aún hoy, un porcentaje notable de los norteamericanos cree que Rusia intervino en las elecciones de 2016.