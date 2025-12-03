Los republicanos esquivan una bala en Tennessee, pero reciben un serio aviso

El candidato del Partido Republicano Matt Van Epps se ha impuesto por un margen del 54 por ciento frente al 45 por ciento de la demócrata Aftyn Behn en las elecciones especiales del séptimo distrito de Tennessee, reteniendo un escaño clave para su partido en un bastión de la derecha donde Trump ganó por 22 puntos.

El veterano militar y excomisario estatal de Servicios Generales de Tennessee, respaldado por el presidente Donald Trump, celebró la victoria en un mitin en Nashville, donde subrayó el apoyo de su formación: "Nuestra victoria fue impulsada por un movimiento de tennesianos listos para el cambio. El presidente Trump estuvo a tope con nosotros, y eso marcó la diferencia". Van Epps, quien se sentará en la Cámara de Representantes hasta las elecciones de noviembre del año que viene, amplía la ajustadísima mayoría republicana a 220-214, que se reducirá cuando haga efectiva su renuncia Marjorie Taylor Greene y se celebren elecciones a finales de enero para elegir en segunda ronda al demócrata que cubrirá la vacante dejada por la muerte del texano Sylvester Turner.

La contienda, desatada por la dimisión del republicano Mark Green en julio para regresar al sector privado, atrajo atención nacional y millones en publicidad. El comité de acción política MAGA Inc., ligado a Trump, invirtió más de un millón de dólares en la campaña de Van Epps, su primer desembolso significativo desde las presidenciales de 2020. El presidente intervino vía telemática en un mitin el lunes, instando a una "victoria arrolladora" y tildando a Behn de "lunática de la izquierda radical". El presidente de la Cámara, Mike Johnson, también respaldó al candidato en un acto en Franklin.

Un resultado demasiado ajustado

Pese al triunfo, el resultado genera alarma en el Partido Republicano. Trump se impuso en el distrito por 22 puntos en 2020, pero Van Epps solo ganó por nueve puntos, un retroceso que los demócratas celebran como un "aviso histórico" de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026, unos comicios que tradicionalmente favorecen al partido que perdió la presidencia. Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata, declaró: "Lo ocurrido esta noche deja claro que los demócratas están en ofensiva y los republicanos, contra las cuerdas."

Behn, representante estatal progresista desde 2023 y apodada por algunos como la "AOC de Tennessee", centró su campaña en la bajada de costes en vivienda, sanidad y alimentación. Apoyada por la propia Alexandria Ocasio-Cortez y el exvicepresidente Al Gore, superó en más del 15 por ciento el margen de su predecesora demócrata en 2020. En su discurso de concesión, interpretó un fragmento de 9 to 5 de Dolly Parton y afirmó: "Tennessee está lleno de gente que quiere construir algo mejor. Esta noche no es el final".

Durante la recta final de la campaña, Behn recibió numerosas críticas por un fragmento de 2020 en el que afirmaba "odiar" la ciudad de Nashville, una parte de la cual estaba incluida en el distrito y votó por amplios márgenes a su favor, pero no fue suficiente para revertir la tendencia republicana en las zonas rurales. El trazado del distrito es fruto de los esfuerzos republicanos por diluir parte del voto demócrata de Nashville en varios distritos con mayorías rurales republicanas suficientes como para darles la victoria.

En el Partido Republicano admiten estar preocupados. El Comité Republicano minimizó el margen como "anómalo", fruto de las circunstancias de unas elecciones especiales, donde la abstención es mayor y el entusiasmo del partido perdedor de las presidenciales se hace notar más. Por su parte, el senador Ted Cruz reconoció en Fox News que "fue peligroso. Podríamos haber perdido este distrito por la mayor motivación de muchos votantes contrarios al presidente Trump".

Aunque todos los sondeos previos dieron por ganador a Van Epps, los últimos lo hacían por una distancia muy estrecha, dentro del margen de error. Estas elecciones, con aproximadamente un 60% de participación, refleja las tendencias de las elecciones que se han celebrado en 2025, donde los demócratas han mejorado en promedio 13 puntos sus resultados de 2024.