El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, ha dado un paso al frente en la lucha contra el radicalismo al designar oficialmente a la organización islamista Hermanos Musulmanes y a su filial en Estados Unidos, el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR), como "grupos terroristas".

Esta medida se materializa a través de un decreto con "efecto inmediato" difundido por el líder republicano, en la que insta a las fuerzas del orden y autoridades judiciales a adoptar todas las medidas necesarias para impedir actividades ilícitas en la región.

Las agencias del Gobierno de Florida tienen ahora el mandato de emprender acciones legales para evitar que estas organizaciones, o cualquiera que les haya prestado apoyo material, obtengan contratos, empleos o fondos de la administración pública.

El documento justifica la contundente decisión alegando la "larga historia" de violencia y ataques contra civiles de la entidad fundada en el siglo XX, cuya ideología resulta "irreconciliable con los principios fundacionales estadounidenses". En el caso concreto del CAIR, la orden denuncia los vínculos de sus miembros tanto con los Hermanos Musulmanes como con Hamás y otros grupos extremistas.

Aunque estas designaciones suelen corresponder al Gobierno federal, DeSantis sigue la línea marcada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien tomó una decisión idéntica a mediados de noviembre con argumentos similares.

Por su parte, el CAIR ha tachado la acusación de "difamatoria" y asegura que carece de fundamento legal, advirtiendo de que interpondrá demandas si esta maniobra política se consolida. Autodenominada como "organización de derechos civiles" fue fundada por miembros de los Hermanos Musulmanes y ha sido declarada por estos como parte de su red.

Se espera que eventualmente el Gobierno federal también tome la decisión de declarar a los Hermanos Musulmanes como organización terrorista, pero no es seguro que amplíe esa declaración al CAIR.