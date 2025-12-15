El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha asestado un duro golpe al terrorismo doméstico tras anunciar este lunes la detención de cuatro individuos vinculados a un grupo de extrema izquierda. Según la investigación federal, los sospechosos planeaban ejecutar atentados coordinados en varios puntos de Los Ángeles aprovechando las celebraciones de Nochevieja.

El director del FBI, Kash Patel, ha confirmado que las detenciones se produjeron durante el fin de semana, logrando neutralizar una amenaza inminente que incluía el uso de artefactos explosivos. Cuatro detenidos en el sur de California pertenecen a una facción radical del llamado Frente de Liberación de Isla Tortuga (TILF), una organización que se define como propalestina, antigubernamental y anticapitalista. Asimismo, se ha procedido al arresto de un quinto implicado en Nueva Orleans.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha destacado la importancia de la operación, asegurando que se ha evitado un complot terrorista masivo que habría tenido consecuencias devastadoras en el distrito central de California. Según ha trascendido, los radicales tenían entre sus objetivos prioritarios atacar a los agentes y vehículos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), demostrando la violenta deriva de estos grupos contra las fuerzas del orden.

Así, ha sostenido que su oficina seguirá "persiguiendo a estos grupos terroristas y llevándolos ante la justicia" y ha celebrado que se trata de "un esfuerzo increíble" de las fiscalías y del FBI "para garantizar que los estadounidenses puedan vivir en paz".