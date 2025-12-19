Trump desclasifica de forma parcial los archivos de la red de abusos de Epstein

En cumplimiento de la ley de transparencia y ante la inminente fecha límite fijada por el Legislativo, la Administración de Donald Trump ha procedido a la desclasificación de una ingente cantidad de material relacionado con la red de abusos del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Esta publicación responde a años de batallas legales para hacer públicos los documentos.

El Departamento de Justicia ha habilitado la denominada 'Biblioteca Epstein', un portal que recopila registros judiciales y transcripciones clave, incluyendo los interrogatorios a su socia y cómplice, Ghislaine Maxwell. Entre la evidencia figuran registros de vuelo de más de cien páginas, vídeos de seguridad y una extensa lista de masajistas.

Las autoridades han advertido sobre la crudeza del material, que incluye descripciones gráficas de agresiones sexuales, señalando que algunas secciones podrían no ser aptas para todo el público. No obstante, se han tachado nombres para salvaguardar la identidad de las víctimas y se promete actualizar el archivo si surgen nuevas pruebas.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, ha confirmado que esta primera oleada es solo el principio y que se esperan nuevas entregas en las próximas semanas. Epstein, hallado ahorcado en su celda en 2019, mantuvo vínculos con la élite política mundial, incluyendo a figuras como Bill Clinton o el príncipe Andrés.