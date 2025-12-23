Papá Noel se convierte en agente de ICE para animar a inmigrantes a regresar a casa con un incentivo económico

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha lanzado una campaña navideña poco convencional. Un Papá Noel disfrazado de agente de la institución incentiva a inmigrantes sin estatus legal a optar por la autodeportación voluntaria.

La iniciativa, difundida a través de redes sociales y medios oficiales, promueve el uso de la aplicación CBP Home y ofrece un incentivo de 3.000 dólares a quienes decidan regresar a su país de manera voluntaria. El mensaje de ICE sugiere que, de este modo, los participantes pueden "pasar la Navidad en casa con sus seres queridos". La oferta es válida hasta finales de 2025.

Un Papá Noel disfrazado de ICE, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, incentiva la autodeportación voluntaria en EEUU pic.twitter.com/a47yf78zVE — Libertad Digital (@libertaddigital) December 23, 2025

En la campaña, el enfoque navideño busca transmitir la autodeportación como una opción segura y rápida para evitar problemas legales mayores, incluyendo detención o deportación forzada.

El anuncio que circula en redes muestra a un Papá Noel con la clásica barba blanca y traje rojo que, en esta ocasión, se ajusta un chaleco antibalas con el logo de ICE y porta armamento. Las imágenes lo presentan realizando arrestos en la vía pública y supervisando el traslado de inmigrantes en centros de detención, antes de ser escoltados a aviones de repatriación, creando una combinación llamativa entre la iconografía navideña y las operaciones de inmigración.

La publicación del ICE exponía: "Autodepórtate hoy con la aplicación CBP Home, gana $3,000 y pasa la Navidad en casa con tus seres queridos. El incentivo de vacaciones es válido hasta finales de 2025".

AVOID ICE AIR AND SANTA’S NAUGHTY LIST! Self-deport today with the CBP Home app, earn $3,000 and spend Christmas at home with loved ones. Holiday incentive is valid through the end of 2025. pic.twitter.com/v80QAaKquD — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) December 22, 2025

Los videos y publicaciones acompañan el mensaje con motivos festivos, mostrando a Papá Noel como un símbolo de la oportunidad de regresar a casa de manera voluntaria y con beneficios económicos.

La medida ha generado atención internacional, por el contraste entre la temática festiva y la seriedad de la acción migratoria, y evidencia la utilización de estrategias digitales y motivacionales por parte de las autoridades para gestionar la inmigración irregular en el país.