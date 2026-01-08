Un agente de Inmigración mata a una mujer en Minneapolis

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha informado de que Renee Good intentó atropellar a los agentes con su vehículo, lo que obligó a uno de ellos a abrir fuego en defensa propia. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó el incidente como un "acto de terrorismo doméstico" y defendió la actuación del agente, que resultó herido leve y fue dado de alta.

Sin embargo, autoridades locales y estatales rechazaron esta versión. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador Tim Walz aseguraron que los vídeos del suceso no muestran intento de atropello y que la mujer intentaba alejarse. Frey exigió la salida inmediata de ICE de la ciudad, mientras Walz activó la alerta de la Guardia Nacional ante posibles disturbios. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, llegó a calificar los hechos de "asesinato".

La verdad parece estar en un punto intermedio, a juzgar por los vídeos que se han difundido del incidente. Good parece intentar irse del lugar con su coche pese a las instrucciones de los agentes para que bajara del vehículo. En el intento avanza hacia uno de los agentes, que dispara por primera vez de frente. No obstante, una vez el coche ha avanzado algo más y el agente está a un lado del mismo sin correr peligro inmediato, dispara dos veces más:

This angle from the Minnesota ICE shooting pretty clearly shows that she drove forward and accelerated towards the officer standing in front of her car. If you accelerate towards an officer standing in front of your car, you create an extremely dangerous situation. They can… pic.twitter.com/YXQ44COKlv — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) January 7, 2026

Good, madre de familia y sin antecedentes de activismo según sus allegados, no era objetivo de la operación. "Acabo de ver el vídeo del incidente ocurrido en Minneapolis, Minnesota. Es horrible verlo. La mujer que gritaba era, obviamente, una alborotadora profesional, y la que conducía el coche se ha comportado de forma muy agresiva, obstruyendo y resistiéndose, y luego ha atropellado de forma violenta, deliberada y cruel al agente del ICE, que parece haberle disparado en defensa propia", ha manifestado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El incidente, ocurrido cerca del lugar donde murió George Floyd en 2020, ha provocado protestas y vigilias en la zona. El gobernador Tim Walz parece dispuesto a aprovechar los hechos para recuperar algo del crédito perdido con los casos de fraude de la minoría somalí que permitió durante su mandato.