La tormenta de nieve en Estados Unidos deja al menos 34 muertos y miles de hogares continuan sin electricidad

La intensa tormenta de nieve y hielo que azota desde hace días el sureste de Estados Unidos ya ha dejado, según el último balance de las autoridades, al menos 34 víctimas mortales. Más de una decena de estados siguen lidiando con los efectos de este temporal, que mantiene a miles de personas sin suministro eléctrico y con temperaturas bajo cero.

El fenómeno, calificado como "monstruoso" por medios locales, ha cubierto de nieve amplias zonas que van desde Texas hasta Kansas y ha elevado el nivel de riesgo en estados como Nueva York, Kentucky, Míchigan, Ohio, Carolina del Sur, Nueva Jersey y Massachusetts, según informa el diario USA Today.

Según las últimas previsiones meteorológicas, las condiciones no parecen que vayan a mejorar en las próximas horas. El frío extremo continuará durante la semana, lo que ha encendido las alarmas por la seguridad en las carreteras y la situación de las personas sin hogar.

En Nueva York, uno de los estados más castigados, el alcalde Zohran Mamdani ha confirmado ocho fallecimientos relacionados con la tormenta. Durante una comparecencia ante los medios, señaló que las muertes se produjeron en el contexto del temporal, aunque evitó detallar las causas concretas de cada caso.

Las autoridades locales han iniciado investigaciones para esclarecer los decesos. "No podemos confirmar aún la causa exacta de las muertes, pero sí sabemos que todas las personas fallecidas se encontraban en el exterior", explicó Dora Pekec, portavoz de la Alcaldía, mientras la ciudad se prepara para nuevas nevadas en los próximos días.