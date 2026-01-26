Las impresionantes imágenes de la gran nevada de Estados Unidos y Canadá
Una gran tormenta de hielo y nieve ha afectado a dos tercios de la geografía estadounidense dejando al menos 11 muertos, cortes de electricidad y más de un tercio de los vuelos cancelados.
La fuerte tormenta invernal que atraviesa Estados Unidos y Canadá ha provocado un colapso sin precedentes en el transporte aéreo y graves complicaciones en la movilidad terrestre en gran parte del país. El temporal ha afectado a casi todos los estados, dejando imágenes de aeropuertos paralizados, carreteras intransitables y extensos cortes de electricidad.
Las autoridades han confirmado al menos 11 fallecidos como consecuencia directa de las condiciones meteorológicas extremas. Nieve, hielo y temperaturas propias del Ártico han marcado el fin de semana, lo que llevó al presidente estadounidense Donad Trump a declarar el estado de emergencia en doce estados.
El impacto en la aviación ha sido especialmente grave. Durante el domingo, más de un tercio de los vuelos programados fueron cancelados y cerca del 80 % de las operaciones no llegaron a despegar o sufrieron retrasos considerables. En total, se registraron más de 11.400 cancelaciones en una sola jornada.
Según explican medios Estadounidenses, esta tormenta ha generado el mayor número de vuelos cancelados desde la pandemia. Las aerolíneas se han visto desbordadas lo que ha obligado a suspender miles de trayectos en todo el país.
En el sur y sureste de Estados Unidos, el hielo acumulado en infraestructuras eléctricas ha causado apagones masivos. Más de un millón de clientes se quedaron sin suministro el domingo y, aunque algunos servicios han sido restablecidos, cientos de miles de hogares continúan sin electricidad, especialmente en Tennessee.
Otros estados como Colorado, Illinois, Indiana, Missouri, Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania también han sufrido importantes dificultades. En varias zonas, la nieve ha hecho imposible la circulación por carretera y complicando las tareas de emergencia.
Nueva York ha registrado una nevada histórica, con acumulaciones que no se veían desde hace más de 120 años. Las autoridades locales han pedido a la población evitar desplazamientos innecesarios ante el riesgo que supone el estado de las vías.
En los próximos días, el principal peligro no será la nieve, sino los vientos intensos, el frío extremo y el hielo, que podrían poner en jaque tanto al sistema eléctrico como al transporte.
Se prevé que las temperaturas cerca de la frontera con Canadá desciendan hasta los 45 grados bajo cero, afectando a millones de personas. En total, cerca de 120 millones de habitantes podrían verse afectados.
El aguanieve ha dificultado aún más la limpieza de carreteras y ha incrementado el riesgo de accidentes desde la madrugada del lunes.
En los aeropuertos, la situación sigue siendo crítica. Instalaciones clave como LaGuardia, JFK, Filadelfia y Washington han registrado cancelaciones masivas, al igual que grandes centros de conexión como Dallas-Fort Worth, Atlanta y Charlotte.
El Gobierno Federal está cooperando con estados y compañías eléctricas para agilizar reparaciones de la red eléctrica lo antes posible ante el frío aún más intenso que se avecina.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que el lunes se suspenderán las clases presenciales. Según explicó en un comunicado oficial, las escuelas de la ciudad de Nueva York impartirán las clases de forma virtual como medida preventiva
Hoy las mayores acumulaciones de nieve probablemente se encontrarán en una zona que incluye partes de Pensilvania, Nueva York, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Nuevo Hampshire y Vermont.
Se espera que el temporal dure hasta mediados de esta semana.