La cadena MS NOW —antigua MSNBC—, emitió durante el pasado lunes una fotografía de Alex Pretti, el activista fallecido este fin de semana durante un enfrentamiento con la Patrulla Fronteriza en Minneapolis, pero con el rostro notablemente modificado mediante inteligencia artificial. El retoque, detectado rápidamente por usuarios en redes sociales gracias a las comparaciones con la fotografía original del hospital donde trabajaba publicada en Instagram, consistió principalmente en ensanchar la cara, reducir la nariz, suavizar las ojeras, blanquear los dientes y, en definitiva, hacerlo más guapo.

Una tele de izquierdas de EEUU retoca con IA la foto del activista muerto en Minnesota

Porque parece que para el programa Deadline White House, presentado por Nicolle Wallace, era demasiado feo para convertirlo en un mártir.

MS NOW (formerly MSNBC) really aired this story with an A.I. doctored image of Alex Pretti. Why? pic.twitter.com/Sirf3ntc7M — Anthony Brian Logan (ABL) 🇺🇸 (@ANTHONYBLOGAN) January 27, 2026

La cadena no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el asunto. Sin embargo, el vídeo del segmento en cuestión publicado en YouTube incluye ahora una nota en la que explica que han cambiado la imagen del vídeo por estar retocada con inteligencia artificial. La imagen embellecida de Pretti había sido publicada en redes sociales como la cuenta de Facebook de Fight for a Union.

El podcaster Joe Rogan se ha burlado en su podcast de la cadena y ha comparado el tratamiento favorecedor que ha recibido Pretti con el trabajo que hizo CNN para hacerlo parecer más enfermo cuando lo atacaron por tomar ivermectina para tratar su covid durante la pandemia. "Me pusieron verde, me hicieron parecer feo y como si me estuviera muriendo, y a él lo hicieron guapo… para que la gente sintiera más simpatía por el hecho de que le dispararan. Es una locura. ¿Es que las personas feas valen menos?".

Alex Pretti ya tuvo otro altercado con agentes federales

Un vídeo publicado este miércoles ha revelado un altercado previo entre el enfermero abatido y agentes federales en Minneapolis. Las imágenes, difundidas por The News Movement y ampliamente difundidas por los medios desde entonces, muestran a Alex Pretti, cuya identidad ha sido confirmada por la familia, enfrentándose a agentes de Inmigración (ICE) once días antes de que dos policías fronterizos lo mataran.

En las grabaciones, Pretti aparece gritando improperios a los ocupantes de un coche oscuro con luces de emergencia, escupiendo hacia el lado del conductor y pateando dos veces el faro trasero hasta romperlo. Mientras el vehículo se aleja lentamente, Pretti asesta el segundo golpe que deja el faro colgando. Acto seguido, un agente armado con casco y máscara antigás sale del vehículo, agarra a Pretti por la camisa y lo derriba al suelo junto a otros agentes que lo rodean. La escena culmina con el lanzamiento de gas lacrimógeno y la retirada de los agentes, tras lo cual Pretti se levanta y se aleja.

En una de las tomas, al girarse, se aprecia lo que parece ser un arma de fuego en su cintura, aunque en ningún momento Pretti la toca ni la muestra. No está claro si los agentes la vieron. Aunque por supuesto este vídeo, como remarcó el abogado de la familia Pretti, Steve Schleicher, "no justifica de ninguna manera" la muerte del activista, sí deja en duda algunos de los calificativos que se han utilizado para elevar la figura del activista, como el comentario repetido por los medios de que era un "pacífico observador". Este vídeo no cambia las posibles consecuencias legales para los responsables de su muerte, sí puede cambiar la percepción de la opinión pública sobre el incidente.