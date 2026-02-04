Petro, encantado tras el encuentro con Trump: "Me gustan los gringos francos"

Este mismo lunes, el propio Donald Trump reconoció el cambio de actitud del presidente de Colombia tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y una llamada telefónica entre ambos. Ese día, dejaron atrás las amenazas y ataques para regalarse amables palabras.

Después del esperado encuentro de este martes en la Casa Blanca, el ambiente entre ambos no parece haber cambiado y de hecho, Gustavo Petro declaró a Caracol Radio que la conversación se dio "en un momento en el que tenemos temores y expectativas sobre el futuro", para agregar que "me gustan los gringos francos". En sus declaraciones también señaló que "no conocía la Casa Blanca. Ahora la vi más bonita y le dije que era un buen diseñador".

#AEstaHora se desarrolla la reunión entre el Jefe de Estado @PetroGustavo y el Presidente Donald Trump, en compañía de las delegaciones de Colombia y Estados Unidos. 📍Oficina Oval

📸: Gobierno de Colombia pic.twitter.com/IyKpFwAlSG — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 3, 2026

Además, Petro hizo pública a través de su cuenta de X la tarjeta que Trump le dio junto a una foto de ambos saludándose en la que destacaba el "gran honor" de conocerlo en persona y su sentimiento por su país: "Gustavo. Un gran honor. Amo a Colombia". También mostró el libro "Trump, the art of the deal" que le regaló el republicano con una clara dedicatoria: "Eres genial".

¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria?

No entiendo mucho el inglés pic.twitter.com/biNGKcVBu2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Posteriormente, el colombiano ofreció una rueda de prensa y dijo que salió con una "impresión positiva" de su reunión y que, pese a las diferencias entre ambos, lo invitó a visitar Cartagena de Indias. Admitió que "la impresión que tengo de una reunión reciente, hace apenas unas horas, es, ante todo, positiva" y agregó que fue un encuentro entre "diferentes" pero "sin humillaciones de ningún tipo".

Por su parte, Trump dijo que durante su encuentro con Petro se llevaron "muy bien" y que ambos están trabajando en distintos asuntos, incluyendo sanciones. Señaló que también acercaron posturas en el combate contra el tráfico de drogas: "Trabajamos en ello y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien, y estamos trabajando en eso".

Lejos parecen quedar los días en que ambos se lanzaron ataques frecuentes con respecto a sus posturas sobre Venezuela y políticas migratorias. De hecho, Trump llegó a lanzar una advertencia a Petro en la que le emplazó a "cuidarse el trasero" tras la captura de Maduro y lo calificó como un hombre "al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos".