El perro K-9 que regresó a la patrulla "condecorado" por los alumnos de una escuela: de incautar droga a lucir pegatinas

El binomio K-9 formado por el agente Blitz y su guía acudió a una jornada de orientación profesional en un colegio de Estados Unidos. Lo que comenzó como una exhibición rutinaria de un perro de patrulla y detección de narcóticos terminó con el animal cubierto de pegatinas de colores y una tiara rosa sobre su cabeza.

Un perro de élite ante las "manos pequeñas"

El protagonista es Blitz, un perro de la unidad K9 perteneciente al Oakland County Sheriff Department (OCSO) en Michigan, que vivió una jornada muy distinta durante una visita a una escuela por el "Día de las Profesiones".

El pastor holandés tiene una hoja de servicios impecable en las tareas de alto riesgo como la interceptación de delincuentes, la búsqueda de sustancias y la detección de explosivos. Lejos de mostrarse incómodo, y mantener la planta intimidante propia de un perro de presa, el animal optó por tumbarse en el suelo de la clase para facilitar el acceso y permaneció tranquilo, paciente y calmado, dejando que los niños disfrutaran el momento mientras le cubrían con estrellas y caras sonrientes su chaleco, patas e incluso en las orejas.

"En cuanto Blitz entró en el aula, se vio rodeado. Manos pequeñas se estiraron hacia él", relata el informe de la jornada publicado en redes sociales.

De incautar 80 kilos de heroína a lucir una tiara

Uno de los estudiantes fue más allá y colocó una brillante tiara sobre la cabeza de Blitz, completando su inesperado cambio de imagen. Demostrando así el contraste de la imagen viral y su historial operativo.

Blitz fue galardonado como Perro Detector del Año en 2010 tras localizar 350 libras de marihuana en una avioneta y, posteriormente, participar en un operativo de la DEA donde detectó 80 kilos de heroína, 10 kilos de cocaína y más de 650 mil dólares en efectivo ocultos en cajas de alimentos.

Pese a su adiestramiento para situaciones de alto riesgo, el perro "se negó" a que su guía le retirara los adornos al finalizar la visita, girando el cuerpo y moviendo las patas. Finalmente, regresó a la patrulla con el chaleco lleno de colores, caminando "orgulloso" y moviendo la cola con su nuevo uniforme de brillantes.

"Misión cumplida", señalaron tras terminar la visita en un mensaje.

La imagen fue compartida en enero y ah acumulado miles de reacciones y comentarios llenos de amor y humor: "Deberían enviarlo a una misión así, el sospechoso se rendiría por la confusión", escribió un usuario. "Un minuto es un temible perro policía y al siguiente, una señorita con corona rosa y mil stickers".

El historial de servicio del sargento Blitz

Más allá de la anécdota, Blitz acumula condecoraciones por salvar vidas. En diciembre de 2016, localizó a una persona de edad avanzada desaparecida durante horas en condiciones de temperaturas bajo cero vistiendo un solo zapato. El perro siguió el rastro durante cientos de metros hasta encontrar a la víctima oculta en un patio tendida en la nieve. Por esta intervención recibió el Life Saving Award de la NAPCH y del OCSO.

A lo largo de su carrera, iniciada en mayo de 2011, ha sido desplegado en miles de veces en servicios policiales y también participó en actividades comunitarias, cerrando su etapa en activo en 2019 con una hoja de servicios demostrando una versatilidad marcada tanto por la eficacia operativa como por su cercanía con la ciudadanía.