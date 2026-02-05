"Lluvia de iguanas" en Florida: el frío las paraliza, autorizan su eutanasia masiva y un influencer las usa como "manta"

Una inusual ola de frío ha afectado al sur de Florida en los últimos días, provocando un fenómeno tan llamativo como inquietante, miles de iguanas quedaron inmovilizadas por las bajas temperaturas y comenzaron a caer de los árboles en distintos puntos del llamado "Estado del Sol".

El episodio coincidió con temperaturas cercanas o inferiores a los 0 °C, niveles poco habituales en ciudades como Miami. Como reptiles de sangre fría, las iguanas dependen del calor ambiental para mantener su actividad. Cuando el termómetro cae de forma brusca, su metabolismo se ralentiza y entran en un estado conocido como brumación, un letargo que puede dejarlas rígidas y sin capacidad de moverse, aunque no necesariamente muertas.

Durante estos días, los vecinos de la zona han ido recogiendo iguanas inmóviles en jardines, calles, parques e incluso sobre automóviles, dando lugar a lo que muchos describieron como una auténtica "lluvia de iguanas".

Las iguanas inmóviles como "manta"

En medio del fenómeno, un vídeo publicado el 1 de febrero por el influencer @stackz se volvió viral. En las imágenes, grabadas en Hollywood, Florida, se observa al creador de contenido y a otros jóvenes bromeando mientras usan varias iguanas inmóviles por el frío como si fueran una "manta".

Mientras algunos usuarios lo tomaron como humor, otros cuestionaron el trato a los animales, recordando que, pese a su inmovilidad, muchas iguanas pueden recuperarse cuando sube la temperatura. El propio influencer aseguró que no dañó a los reptiles y afirmó: "Amamos todo lo que tiene un latido del corazón".

"Lluvia de iguanas" en Florida: el frío las paraliza y un influencer las usa como "manta" pic.twitter.com/PZNU6OXhQ2 — Libertad Digital (@libertaddigital) February 5, 2026

Medidas excepcionales por especie invasora

Ante la magnitud del episodio, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) emitió una orden ejecutiva temporal que permite a los ciudadanos retirar iguanas verdes vivas y aturdidas por el frío sin necesidad de permiso, siempre que sean trasladadas directamente a uno de los cinco puntos oficiales habilitados.

La medida responde a que la iguana verde es considerada una especie invasora en Florida, con impactos negativos en los ecosistemas y la infraestructura. En un día se entregaron más de 1.000 ejemplares, y en total la cifra supera los 2.000 reptiles recolectados durante la ola de frío.

La FWC aclaró que las iguanas recibidas serían sometidas a eutanasia humanitaria o, en algunos casos, transferidas a titulares de permisos autorizados para la venta de animales vivos. "Las iguanas verdes invasivas no están protegidas en Florida, excepto por leyes estatales anticrueldad, y los ciudadanos pueden humanamente matar iguanas verdes durante el año en su propiedad o con el permiso del propietario", señaló en un comunicado.

Las autoridades también reiteraron el mensaje a la población de no llevar iguanas a casas ni vehículos para "calentarlas". Aunque parezcan inofensivas, pueden recuperarse rápidamente y reaccionar de forma defensiva con mordidas, golpes de cola o arañazos.

Un fenómeno climático con impacto

Expertos señalan que no se trata de un hecho aislado ni misterioso, sino de una consecuencia directa de la fisiología de los reptiles frente a descensos bruscos de temperatura. Estos eventos, aunque poco frecuentes, actúan como un "filtro natural" que expone la vulnerabilidad de especies no adaptadas al frío y obliga a activar mecanismos de control ambiental.

La inmovilización temporal que sufren las iguanas no les permiten sujetarse con firmeza a las ramas donde suelen dormir, pueden cambiar de color – de verde a un tono a un tono grisáceo – y sus ojos parecen más hundidos. Sin embargo, una vez que las condiciones climáticas mejoran y la temperatura asciende, las iguanas recuperan su actividad habitual, reanudando su vida en los árboles y retornando a su entorno natural.