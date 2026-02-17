Benjamín León, el exiliado cubano que triunfó en EEUU, presentará sus cartas credenciales como embajador ante Felipe VI

Este miércoles 18 de febrero tendrá lugar la ceremonia de entrega de cartas credenciales al Rey en el Palacio Real de Madrid, lo que permite a los nuevos embajadores ejercer plenamente sus funciones diplomáticas en nuestro país. En la tradicional ceremonia ante Felipe VI, una de las más antiguas del mundo, participarán esta vez siete embajadores en lugar de los habituales seis por deferencia a la petición realizada desde el Ministerio de Exteriores. Entre los nuevos embajadores se encuentran los representantes de Japón, Malasia, Grecia, Haití, Uruguay, Bulgaria y Estados Unidos. Asimismo, está previsto que a esta entrega de cartas credenciales acuda el ministro Albares, después de meses sin acudir, lo que indica la intención de Moncloa de iniciar este periodo de relaciones entre ambos países de forma favorable.

El nuevo embajador estadounidense en España y Andorra, que sucede a la anterior representante, Julissa Reynoso que renunció en junio, es el empresario Benjamín León Jr, de 81 años. Un nombramiento que fue anunciado en enero del año pasado por el presidente Trump, al que definió como "un empresario, jinete y filántropo de gran éxito". Una vez aceptado el nombramiento por el Senado el pasado mes de diciembre, juró su cargo ante el secretario de Estado Marco Rubio el pasado martes 10 de febrero.

De este bisnieto de emigrantes canarios a Cuba, Trump destacó que "vino a Estados Unidos desde la Cuba comunista cuando tenía 16 años, con solo cinco dólares en el bolsillo, y logró convertir su empresa, Leon Medical Centers, en un increíble negocio".

La historia de Benjamín León Jr. es, para muchos en el sur de la Florida, la personificación del éxito del exilio cubano. Lo que comenzó en 1961 como la llegada de un adolescente de 16 años huyendo de la revolución comunista, se ha transformado en un imperio empresarial que hoy define la atención médica para miles de personas mayores en el condado de Miami-Dade. En sus primeros años en Estados Unidos, desempeñó labores como lavaplatos y repartidor de periódicos. El punto de inflexión llegó en 1964, cuando su padre, junto a un grupo de profesionales, fundó la Clínica Cubana, el primer centro de salud bajo el modelo de prepago en la ciudad. La relevancia de la firma alcanzó su punto máximo en 1994, cuando la familia León vendió la compañía a UnitedHealthCare por una cifra cercana a los 500 millones de dólares.

La ceremonia de entrega de cartas credenciales ante Felipe VI

En 1996, fundó Leon Medical Centers, que ofrece atención a los beneficiarios de Medicare, el seguro sanitario público para personas mayores. Además, es conocido en la comunidad de Miami por su filantropía, donde ha realizado importantes donaciones y recaudaciones de fondos a gran escala para causas como "La Liga Contra el Cáncer" o impulsando la investigación y los estudios universitarios relacionados con la sanidad. También ha creado la Casa Cuba de la Universidad Internacional de Florida, con el objetivo de preservar la cultura cubana y el legado del exilio para las generaciones futuras.

El nuevo embajador estadounidense en España llega en un contexto extremadamente complicado para las relaciones bilaterales con nuestro país. Según dijo el propio embajador León durante su comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Senado la semana pasada, "trabajaré con el Gobierno de España para que comprendan que es un gran error revertir esa política y que se cumpla el compromiso" en referencia a Pedro Sánchez que se niega a destinar el 5% del PIB en gasto militar, como acordaron en la cumbre de líderes de la OTAN a finales de junio en La Haya.

Asimismo, el próximo 4 de julio se celebra el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos y todavía está pendiente de confirmación una posible visita de Estado de los Reyes a Estados Unidos, que estaba prevista en 2020 y que se tuvo que suspender con motivo de la pandemia, con el fin de reivindicar el papel histórico de España en la formación de la nación estadounidense, pero que debido al actual clima de tensión diplomática entre ambos países, todavía está en el aire.