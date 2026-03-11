Instalan una estatua de Trump y Epstein entrelazados recreando una famosa película frente al Capitolio

Una inusual y provocadora escultura ha aparecido frente al Capitolio de los Estados Unidos, captando la atención de turistas, legisladores y medios de comunicación por igual. Entre los monumentos de mármol y la solemnidad política, la escultura de tono satírico ha robado todo el protagonismo: la obra representa al expresidente Donald Trump y al fallecido magnate Jeffrey Epstein en la icónica pose de la película Titanic.

La estatua recrea el famoso momento en que los personajes Jack y Rose se abrazan en la proa del barco. En esta versión, las figuras de Trump y Epstein aparecen entrelazadas, una imagen que busca poner el foco sobre la relación pasada entre ambos personajes, un tema que ha sido objeto de escrutinio público durante años. La estatua se titula King of the World (Rey del mundo), haciendo referencia directa a la frase de Leonardo DiCaprio en la película.

Una estatua de Trump y Epstein recrea la escena de ‘Titanic’ pic.twitter.com/bHYQswl4tp — Libertad Digital (@libertaddigital) March 11, 2026

La instalación ha generado un flujo constante de personas que se acercan para fotografiar la pieza, mientras que en redes sociales la imagen se ha vuelto viral en cuestión de minutos.

El grupo de activistas anónimos que se hace llamar The Secret Handshake (El apretón de manos secreto) es quien ha reivindicado la obra para generar debate en el corazón político del país.

Las autoridades del Capitolio no han emitido un comunicado oficial sobre cuánto tiempo se permitirá que la estatua permanezca en el lugar. A pesar de las críticas de la Casa Blanca, el grupo ha logrado colocar la pieza mediante un permiso temporal. Esta es la tercera intervención de gran escala del colectivo en menos de un año, consolidándose como una de las voces más provocadoras del activismo visual en la capital estadounidense.