Trump amenaza al Gobierno de Sánchez: "Puede que corte todo el comercio con ellos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este miércoles en sus críticas a España en medio de la tensión diplomática entre ambos países por la guerra con Irán y el debate sobre el gasto militar en la OTAN. Fue a preguntas del periodista de ABC, David Alandete, sobre la posición del Gobierno de España. "España no está cooperando en absoluto", contestó. "Puede que corte todo el comercio con ellos".

Trump continuó un poco más su alegato contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Han sido realmente malos con la OTAN. No quieren pagar su parte justa". Ahora bien, el presidente estadounidense volvió a aclarar que el problema no es el pueblo español sino sus gobernantes. "El pueblo de España es fantástico, pero su liderazgo es terrible".

También este miércoles en una entrevista con el sitio web Axios, recogida por Europa Press, ha vuelto a insistir en ese cambio de estrategia y de discurso con respecto a la guerra en Irán. "No queda prácticamente nada que atacar", subrayó mientras añadía que pondrá fin a la misma "cuando quiera".

"Va de maravilla. Vamos muy adelantados respecto al cronograma. Hemos causado más daño del que creíamos posible, incluso en el período inicial de seis semanas", insistió.