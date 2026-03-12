Agreden a dos hombres en California por ser judíos

Las autoridades de California han abierto una investigación formal para esclarecer las circunstancias que rodean la agresión sufrida por dos varones el pasado fin de semana. El suceso ha cobrado gran relevancia después de que circularan imágenes del momento en las redes sociales.

Según ha informado la cadena local de televisión ABC7 News, la Policía de San José se encuentra actualmente recabando testimonios y analizando los vídeos disponibles para identificar a los presuntos agresores. Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones del complejo comercial Santana Row, una zona habitualmente concurrida de esta ciudad californiana. En las grabaciones captadas por testigos presenciales, se observa cómo al menos un individuo aborda a las víctimas y, tras un breve intercambio de palabras, comienza a golpearlas repetidamente.

JCRC is aware of a disturbing incident at Santana Row in San Jose in which two Israeli Americans were brutally attacked while speaking Hebrew. After arriving at a restaurant, they were approached by three unknown individuals and punched multiple times, leaving one victim briefly… pic.twitter.com/GZ9IkMnxfU — JCRC Bay Area (@SFJCRC) March 10, 2026

Fuentes cercanas a la investigación señalan que los asaltantes preguntaron a los dos hombres, que hasta ese momento estaban manteniendo una conversación en hebreo, si eran judíos o tenían alguna vinculación con el Estado de Israel. Ante la respuesta afirmativa de uno de ellos, los agresores comenzaron a pegarles gritando consignas como "Que se jodan los judíos" y "No os metáis con Irán", dejando a ambos con lesiones de diversa consideración que no revisten gravedad pero que requirieron asistencia médica en el lugar. Una de las víctimas quedó inconsciente.

El departamento de seguridad pública ha instado a la colaboración ciudadana para localizar a los responsables de esta agresión, que ya está siendo tipificada de manera preliminar como delito de odio, una categoría penal que agrava las penas cuando se demuestra que la violencia obedece a razones de raza, religión o procedencia nacional.

Los incidentes antisemitas han crecido en todo el mundo desde la masacre 7 de octubre, en la que miembros de Hamás y otros grupos palestinos invadieron territorio israelí asesinando a alrededor de 1.200 personas y secuestrando a 251.