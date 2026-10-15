Susto o muerte

No voy a negar que Donald Trump a veces es, parece o se lo hace —todo es posible— un mono con dos pistolas. Últimamente le ha cogido gusto a los pelotones de fusilamiento. Primero propuso utilizarlos como método universal de aplicación de la pena de muerte en su país, después del fiasco/escándalo de la fallida ejecución de Christa Pike, que sobrevivió no a una sino a dos inyecciones letales en Tennessee. Ahora propone recuperar la arcaica costumbre de fusilar a todos aquellos que filtren información al enemigo.

Como es natural, semejantes discursos han alborotado el gallinero progre, que es el que más disfruta tomando al pie de la letra cualquier boutade de Trump. Un personaje sin duda pintoresco, más cuando frivoliza de esta manera con la pena de muerte, una barbaridad que cuesta de entender que esté vigente en sociedades civilizadas.

De las incivilizadas ni hablamos… ¿y eso por qué, me pregunto yo? Porque mientras en la radio mojábamos pan en los furores fusiladores de Trump, yo recibía en mi móvil un mensaje de una vieja conocida mía y de mis lectores, Hanan Serroukh. Es esa valiente catalana —nacida en Figueres— de ascendencia marroquí que siendo adolescente tuvo que fugarse de casa para que no la casaran a la fuerza con un radical salafista. Tras pasar una tremenda ordalía personal, intento de suicidio incluido, encontró su lugar en la sociedad. Hoy en día es una de las más firmes defensores de la paz y la convivencia en nuestro país, denunciando la ceguera institucional ante focos de salafismo como los que estuvieron a punto de hundirle a ella la vida, y colaborando con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que tengamos la fiesta en paz.

Hanan me pide ayuda para hacer algo en favor de Najmeh Amini, una joven iraní de 23 años condenada a muerte por colgar en redes sociales imágenes "ofensivas" hacia el profeta Mahoma, algo que en su país se castiga con la horca… excepto si se puede acreditar que fue sin querer, o bajo el influjo de sustancias estupefacientes. En ese caso, la pena capital se sustituye "misericordiosamente" por 74 latigazos. Los abogados de Najmeh Amini han tratado de alegar que sus "ofensas" al profeta del islam se le ocurrieron después de ingerir hongos alucinógenos. Por lo que sea no ha colado, la condena a muerte sigue en marcha, y la condenada ha lanzado un estremecedor llamamiento desde la cárcel… del que poca gente se hace el eco necesario y valiente de mi amiga Hanan Serroukh, no por casualidad la autora de un libro autobiográfico cuyo título lo resume todo: Coraje.

Irán lleva unas 600 ejecuciones en lo que va de año, sobre todo desde que decidieron poner la directa para amedrentar a la disidencia. Los motivos para ejecutar darían risa a veces si no estuviéramos hablando de algo tan atroz. Y yo me pregunto: ¿de verdad podemos perder el tiempo preocupándonos por esos pelotones de fusilamiento que probablemente sólo existen en la mente de Trump, mientras apartamos la vista de la pila de cadáveres inocentes sobre el que los "duros" y los "blandos" del régimen iraní libran su batalla a cara de perro?

Lo mismo que vale para Najmeh Amini vale para Betty Lachgar, condenada en Marruecos a dos años y medio de prisión y a pagar una multa de casi 5.000 euros por colgar en redes una foto suya portando una camiseta donde se lee: "Alá es lesbiana". ¿Que eso fue de mal gusto? Total. Aunque no más que cierto humor negro anticatólico al que es muy aficionada la izquierda de por aquí. Todavía me acuerdo del por otro lado muy admirado Javier Krahe grabando en Youtube instrucciones para "cocinar" un crucifijo al horno. No creo que ese fuese el momento más lúcido ni más inspirado de la vida de Krahe. Pero no hace falta ser Voltaire para oponerse a que le hubiesen ahorcado o despellejado a latigazos por eso.

…Y de las víctimas del 7 de Octubre, para qué hablar. En resumen: me gustaría que la sensibilidad moral, aquellos que aún la tengan y tengan costumbre de usarla, se activara siempre y en todo lugar, venga de donde venga la barbarie. Sobre todo cuando no es una amenaza vacía ni una broma. El infierno empieza donde acaba nuestra empatía. Con todos y todas las víctimas del terror.