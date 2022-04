¿Qué gobiernos están ayudando más a Ucrania?

Estados Unidos es el gobierno que más está ayudando al ejecutivo de Volodimir Zelenski desde que se inició la invasión rusa de Ucrania hace ya casi dos meses. La ayuda norteamericana, además, multiplica por siete la del segundo donante más generoso, que ha sido Polonia.

Los datos han sido recogidos por el Kiel Institute for the World Economy, una institución que depende de uno de los landers alemanes que ha recopilado información de donaciones de 31 países entre los que están, sobre todo, miembros de la UE y del G7.

Imposible dar la "imagen completa"

Los autores del estudio advierten que se circunscribe a las ayudas entre gobiernos, por lo que una gran parte de lo que está recibiendo Ucrania donado por particulares no se incluye. Además, reconocen que es imposible ofrecer "la imagen completa" porque en no pocas ocasiones "la ayuda militar no es siempre transparente".

Sin embargo, a pesar de estos problemas defienden que se trata de una herramienta útil ya que permite controlar "sistemáticamente" el volumen de las donaciones a Ucrania y compararla con otras inversiones gubernamentales que se estén realizando.

Otro aspecto interesante del estudio es que dividen las ayudas en tres bloques: financiera, humanitaria y militar, lo que supone también unos datos extras interesantes.

Las cifras: EEUU gana por goleada

En cuanto a los datos, el gran ganador en números absolutos es Estados Unidos, que ya ha donado al gobierno de Ucrania por valor de 7.600 millones de euros. La ayuda americana es en buena parte humanitaria, algo más de 3.000 millones, pero mayoritariamente militar, prácticamente los más de 4.000 millones restantes.

Siempre según el estudio las donaciones norteamericanas superan las de todos los demás países analizados, que se quedan en 7.300 millones, y es más de siete veces la del segundo donante más generoso, que es una en principio sorprendente Polonia, que ya ha entregado 963 millones, en este caso en su inmensa mayoría en forma de recursos financieros. Los siguientes clasificados de la lista son el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Suecia y Estonia.

Estonia el país más generoso

Sin embargo, el país más generoso en realidad es Estonia, que ha donado ya el equivalente a un 0,8% de su PIB. Si se tienen en cuenta los datos desde este punto de vista, como por otra parte cabía esperar, son los países más cercanos a Rusia los que más está colaborando en la defensa de Ucrania: Polonia y Lituania son las siguientes de la lita, seguidas a su vez por Eslovaquia, Suecia, Estados Unidos y la República Checa.

En cualquier caso, a excepción de Polonia y Estonia todos los países de la lista han dedicado a la ayuda a Ucrania menos del 0,1% de su PIB.

España, entre los países opacos

España no aparece en casi ninguna de las clasificaciones, pero no es tanto porque la ayuda española a Ucrania sea insignificantes, sino porque es uno de los cinco países, junto con Alemania, Finlandia, Italia y Francia.

Los autores del informe aseguran que el gobierno español "al principio compartió información" sobre los envíos de material militar, pero que más adelante "dejó de hacerlo". Recuerdan que después del primer envío se anunció otro el 11 de marzo, pero José Manuel Albares rechazó dar más detalles y que desde entonces "no ha habido más detalles" del resto de envíos, por lo que el único dato que recogen son los 3,3 millones que valía ese primer envío.