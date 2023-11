El Parlamento Europeo celebrará este miércoles un pleno monográfico sobre la Ley de Amnistía de Pedro Sánchez y el asalto al Poder Judicial de su Gobierno recién estrenado. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el eurodiputado portugués del PSD, Paulo Rangel, se ha mostrado muy contrario a la deriva autocrática del sanchismo y ha destacado el último paso, negado por el PSOE hace unos días, de hacer comisiones contra las investigaciones judiciales en el Parlamento.

Rangel ha dicho que "este procedimiento de crear comisiones parlamentarias de naturaleza política para hacer una fiscalización o supervisión de la actividad de los tribunales del Poder Judicial es algo que no habíamos visto ni en Polonia ni Hungría, que han sido muy criticadas y hasta sancionada por la UE". Ha explicado que en esos países "hay una influencia en el Poder Judicial" por parte de los Gobiernos, "pero no es tan abierta" sino "una cosa a través de nombramientos, algo que de alguna forma ya ha sucedido en España".

Ha recordado que el Gobierno de Sánchez ha incluido a ministros en el Tribunal Constitucional y ha destacado que "es algo completamente contra las reglas". El eurodiputado socialdemócrata ha dicho que eso "es diferente en todo caso de este este nuevo paso muy grave que es que el Parlamento pueda fiscalizar a los tribunales".

Las posiciones en el debate en el Parlamento Europeo

Sobre la acción que se va a llevar a cabo ante las instituciones europeas para desenmascarar el giro autoritario de Sánchez el eurodiputado portugués ha explicado que van a "mostrar que el acuerdo firmado entre el PSOE y Junts, la Ley de Amnistía y la decisión de ayer del Parlamento son comportamientos, actitudes y decisiones completamente contrarias a los principios del Estado de Derecho". Ha indicado que no es sólo contra el derecho europeo sino "contra la Constitución Española, que protege de manera absolutamente clara e inequívoca el Estado de Derecho". El asalto de Sánchez es "una violación interna constitucional y esto también tiene que ser dicho en la UE". Cree que "un criterio importante para mostrar que hay una quiebra del Estado de Derecho es demostrar que la Constitución Española está siendo también violada al mismo tiempo que el Derecho de la UE. Es claro y es un escándalo".

Ha recordado que España tras la aprobación de la Constitución del 78 "es una referencia para todo el mundo libre y democrático" y este asalto de Pedro Sánchez es "realmente algo que nunca había visto" porque "este control asumido, expreso y manifiesto" es "una enorme sorpresa y causa una preocupación muy grande para todos los demócratas, para todos los europeos y todos los que aman la libertad y los valores de un Estado de Derecho".

Sobre cómo se posicionarán los grupos del Parlamento Europeo sobre la cuestión de la amnistía el eurodiputado portugués ha explicado que "el grupo Renew, que es liberal; el del PPE, el de los conservadores y el grupo Identidad están claramente en contra y van a denunciar lo que está pasando". Sobre los socialistas ha dicho que "serán solidarios con el Gobierno de Sánchez" algo que para él "es una vergüenza". Paulo Rangel ha dicho que "lo que estamos haciendo no es contra del PSOE sea europeo o español, es contra la violación del Estado de Derecho y eso se debería distinguir muy bien". Ha contado que "en el pasado en el GPP hubo un partido que defendía cosas que contrarias al Estado de Derecho hay que decir que esto no está bien y criticar a nuestros socios".

Cree, sin embargo, que "la gran prueba son los verdes" porque en "el Grupo verde siempre hablan del Estado de Derecho en Hungría, Polonia y en Malta, pero cuando ha llegado a España ha votado en contra de este debate". Advierte que "esto muestra que su intención no es correcta, neutral ni imparcial sino que se dedican a denunciar a quien no les gusta". "Si es un partido que les gusta entienden que no hay ningún problema" por eso "el grupo más hipócrita es el verde" porque se las dan de ser los "grandes paladines o defensores de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho en todos los estados y cuando llega lo de España está al lado de aquellos que lo están violando" e "intentan violar o impedir la denuncia".

Por este motivo "este debate es muy importante porque puede abrir la puerta a la Comisión Europea". Paulo Rangel ha añadido que "la institución que tiene que hablar es la Comisión Europea que ya ha pedido al Gobierno español que dé explicaciones y clarifique lo que está haciendo. Es el primer punto, pero ahora es necesario que la Comisión Europea actúe y que haga lo que ha hecho con otros gobiernos".

El gran impacto de la acción de la Comisión

El eurodiputado portugués ha alabado la "sólida convicción democrática" de los españoles a los que ha distinguido del Gobierno de Pedro Sánchez. Paulo Rangel ha dicho "hay un Gobierno que desgraciadamente está acabando con esta tradición, este respeto y este consenso constitucional que a pesar de las diferencias políticas e ideológicas había".

Ha indicado que "la presencia de Reynders es muy importante y si podemos ser capaces de mostrar a la Comisión Europea que estamos parando una violación manifiesta, clara, clarísima y sin ninguna duda de principios fundamentales creo la acción de la Comisión Europea tendrá un impacto muy grande y obligará al Gobierno a hacer una revisión de todo esto". Además piensa que "creará problemas entre los socios de este acuerdo que es una vergüenza como nunca he visto y he imaginado".

Como en todos los Estados "las tensiones constitucionales existen" y "España y el derecho español para todo era un ejemplo y un paradigma de un Estado democrático liberal con respeto por la separación de poderes", ha destacado el eurodiputado del PSD que cree que "es una desgracia que la separación de poderes sea vulnerada y violada de esta forma flagrante".