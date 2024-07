La vuelta de Boris Johnson ¿frenará la sangría tory en las elecciones generales del Reino Unido?

Boris Johnson vuelve a menos de 48 horas para que abran las puertas de los colegios electorales en Reino Unido. Ha aparecido en un mitin del Partido Conservador en el Museo Nacional del Ejército de Londres, donde dijo que se alegró cuando Rishi le pidió ayuda. "Por supuesto, no podía decir que no. Estamos aquí porque amamos a nuestro país. Cualesquiera que sean nuestras diferencias son absolutamente triviales en comparación con el desastre al que podemos enfrentarnos si estas llamadas encuestas de opinión son correctas".

Tras la intervención de Johnson en el mitin, el actual líder de Reino Unido y del Partido Conservador, Rishi Sunak agradeció el apoyo de Jonhson y remarcó que: "Tiene razón al decir que ahora es el momento de que todos los conservadores se unan a negar al laborismo esa supermayoría que anhela Keir Starmer". "Tenemos 48 horas para salvar a Reino Unido del peligro de un gobierno laborista", ha advertido.

Johnson fue Primer Ministro de Reino Unido y se vio obligado a dimitir en 2022 a raíz del conocido como "partygate", las fiestas en la residencia oficial de Downing Street durante la pandemia, y también después de que varios de sus ministros, entre ellos Sunak presentasen la renuncia en protesta por su liderazgo. El ex primer ministro no había participado en las campañas de las elecciones del 4 de julio y se había limitado a grabar un vídeo de respaldo de algunos de los candidatos conservadores. Sin embargo, se ha visto en la necesidad de participar: "No podemos simplemente sentarnos mientras un gobierno laborista se prepara para utilizar una aplastante mayoría para destruir gran parte de lo que logramos, lo que ustedes lograron" justifica Johnson.

Las proyecciones de las elecciones de Reino Unido del jueves, 4 de julio apuntan a una derrota "aplastante" del Partido Conservador. Según las encuestas realizadas a 34.558 personas, el Partido Laborista, con el candidato Keir Stammer anticipa una mayoría absoluta. Se prevé una victoria histórica en la que obtengan más de 418 escaños, de un total de 650 escaños —el número que los laboristas obtuvieron en 1997—.