Ucrania dice que el pacto sobre minerales es inminente y Putin trata de desbaratarlo con una oferta a Trump

Tras el rechazo de Kiev al pacto inicial ofrecido por Donald Trump para hacerse con el control del 50 por ciento de los recursos ucranianos un nuevo acuerdo estaría a punto de cerrarse. El pacto no se refiere sólo a las "tierras raras" de las que habló el presidente y que están aún por cuantificar, sino todos los recursos minerales estratégicos ya explorados que posee en abundancia, como las reservas de litio; gas, petróleo, infraestructuras y puertos.

Según The Kyiv Independent, el Gobierno ucraniano habría alcanzado ya un pacto sobre la explotación de sus recursos a cambio de apoyo militar. Fuentes ucranianas consultadas por el diario británico Financial Times han explicado que ya existe un borrador final del acuerdo, fechado este lunes, que establecería un fondo de reconstrucción del país al que Ucrania contribuiría con el 50 por ciento de los ingresos de la "monetización futura" de los recursos del país, incluido petróleo y gas. Fuentes ucranianas señalan que se habría conseguido un pacto más favorable para el país que fortalecería el vínculo con Estados Unidos y las garantías de seguridad, aunque el borrador omitiría cualquier referencia a las garantías de protección en los próximos años de seguridad estadounidense, y también dejaría para más adelante la concreción del tamaño final de la participación de EEUU.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado que Volodimir Zelenski visitará este viernes Washington de cara al posible acuerdo, planteado como condición para mantener el apoyo militar a Kiev. "He oído que va a venir el viernes. Ciertamente me parece bien si él quisiera, y le gustaría firmarlo conmigo. Y entiendo que es algo importante, muy importante", ha declarado ante los periodistas desde el Despacho Oval de la Casa Blanca. Ucrania aún no ha confirmado la visita aunque fuentes ucranianas apuntan al viernes como el momento en que se materializaría el pacto.

Putin mercadea con los recursos de Ucrania

Desde Rusia, el presidente Vladimir Putin se ha referido a este posible acuerdo en una entrevista en la televisión estatal en el marco del tercer aniversario de la invasión de Ucrania. "Estamos listos para ofrecer cooperación a nuestros compañeros estadounidenses, no sólo al gobierno sino a las empresas, si muestran interés en trabajar con nosotros", ha dicho. "Tenemos muchos más recursos de este tipo que Ucrania. Rusia es uno de los líderes en reservas de tierras raras", ha dicho.

Putin también ha citado sus reservas de aluminio, un mineral estratégico para empresas tecnológicas y aeroespaciales. Según ha dicho, Moscú podría invitar a compañías estadounidenses a explotar las reservas de Krasnoyarsk, en Siberia, y también podría garantizar el acceso de empresas estadounidenses a los territorios ocupados de Ucrania y sus recursos, dando por hecho que seguirán controlándolos.

"Estamos listos para atraer inversión extranjera a los territorios históricos que han regresado a Rusia", ha dicho sobre el terreno arrebatado a Ucrania. Putin ha insistido en que en ellos hay importantes reservas minerales y están "dispuestos a trabajar con los estadounidenses también".