¿Qué cardenales votan y cuántos forman parte del Colegio Cardenalicio?

El Colegio Cardenalicio cuenta actualmente con 254 miembros, aunque solo 135 tienen derecho a voto por ser menores de 80 años. Sin embargo, hay dos cardenales que han renunciado a participar en el cónclave por motivos de salud: el arzobispo emérito de Valencia, Antonio Cañizares Llovera, y el arzobispo emérito de Nairobi, el keniano John Njue. Por tanto, el cónclave 2025 tendrá 133 electores.

¿De dónde proceden los cardenales electores?

Si en 2013, participaron cardenales de 48 países, en esta ocasión los cardenales electores representan a 71 países de los cinco continentes: 53 de Europa, América: 37 (16 de Norteamérica, 4 de Centroamérica, 17 de Sudamérica), 23 de Asia, 18 de África y 4 de Oceanía.

Por primera vez en un cónclave, 12 países estarán representados: Haití, Cabo Verde, Sudán del Sur, Suecia, Luxemburgo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Serbia, Malasia, Singapur, Timor Oriental y la República Centroafricana.

¿Quién es el cardenal más joven y el de más edad?

La edad promedio de los cardenales electores es de 70 años. El cardenal más joven es Mykola Bychok, de 45 años, nacido en Ucrania y en la actualidad, arzobispo en Australia. Es el único elector menor de 50. El cardenal más mayor es el arzobispo emérito de Madrid, Carlos Osoro Sierra, que tiene 79 años y que el 16 de mayo cumplirá 80 años, edad límite para votar en el cónclave.

Carlos Osoro, cardenal arzobispo emérito de Madrid

Sólo el vicario general de Roma, cardenal siciliano Baldassare Reina es de 1970 y cumplirá 55 años en noviembre. Le siguen el canadiense Leo Frank, de 1971, y el lituano Rolandas Makrickas, de 1972. La generación más numerosa es la del año 1947 con 13 cardenales.

¿Hay algún cardenal que haya estado presente en varios cónclaves?

Son cinco: el francés Philippe Barbarin, el croata Josip Bozanic, el húngaro Péter Erdö, el bosnio Vinko Puljic y el ghanés Peter Turkson.

¿Quién nombró a los Cardenales participantes en el cónclave?

De los cardenales electores participantes, 108 cardenales, es decir el 80% del total de electores, fueron creados por el Papa Francisco, lo que evidencia una fuerte influencia en el perfil del Colegio Cardenalicio. 22 cardenales fueron creados por Benedicto XVI y solo 5 por San Juan Pablo II.

El Papa Francisco, con su último consistorio de diciembre de 2024, dejó al Colegio Cardenalicio con 13 miembros más que los 120 electores establecidos por San Juan Pablo II.

¿Cuántos cardenales españoles habrá en el cónclave?

En este cónclave habrá un total de seis españoles, de los cuales sólo 3 pertenecen a la Conferencia Episcopal Española: el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el arzobispo emérito de Madrid, Carlos Osoro, el arzobispo de Madrid, José Cobo. A ellos se suma Ángel Fernández Artime, exrector mayor de los Salesianos y actual proprefecto del dicasterio para el Instituto de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Los otros dos cardenales son el el arzobispo de Rabat, Cristóbal López, y el obispo de Córcega, el navarro François-Xaxier Bustillo, de nacionalidad franco-española.

¿Cuántos cardenales pertenecen a órdenes religiosas?

Entre los cardenales electores hay 33 pertenecientes a 18 familias religiosas. En total hay 5 salesianos (Ángel Fernández Artime, Cristóbal López Romero, Charles Maung Bo, Virgilio Do Carmo da Silva y Daniel Sturla Berhouet) 4 franciscanos menores (Pierbattista Pizzaballa, Luis Cabrera Herrera, Jaime Spengler y Leonardo Steiner) 4 jesuitas (Ángel Rossi, Jean-Claude Höllerich, Stephen Chow Sau-yan, Micheal Czerny) 3 franciscanos conventuales, (François-Xavier Bustillo, Mauro Gambetti y Dominique Mathieu), 2 redentoristas (Mykola Bychok y Joseph Tobin) 2 dominicos (Timothy Peter Joseph Radcliffe y Jean-Paul Vesco) 2 Verbitas (Tarcisio Kikuchu y Ladislav Nemet); así como el agustino Robert Prevost, el cisterciense Orani João Tempesta, el claretiano Vicente Bokalic Iglic, el capuchino Fridolin Ambongo Besungu, el carmelita descalzo Anders Arborelius, el lazarista Berhaneyesus Demerew Souraphiel, el misionero del Sagrado Corazón de Jesús John Ribat, el misionero de la Consolata Giorgio Marengo, el scalabriniano Fabio Baggio y el espiritano Dieudonné Nzapalainga y Gérald Lacroix del Instituto Secular Pío X.

¿Cuántos votos se necesitan para ser elegido Papa?

Las reglas establecen que para ser elegido Papa se requiere una mayoría de dos tercios de los asistentes, en este caso: 89 votos.

¿Cómo se vota?

A las 16:30 los cardenales electores entrarán en la Capilla Sixtina. Después de los juramentos (en común e individual)se realizará una primera votación. Este primer escrutinio servirá para ver los apoyos de los cardenales favoritos. Es improbable que un candidato obtenga dos tercios de los votos (89 votos o más) el primer día, por tanto la primera fumata, a las 19:00 será negra.

¿Cuántas votaciones habrá cada día del cónclave?

A partir del segundo día (jueves) habrá un total de cuatro votaciones, dos por la mañana y dos por la tarde, hasta que un candidato obtenga la mayoría. Si después de tres días de votaciones no hubiera un elegido, se hará una pausa de un día, para que los cardenales reflexionen, recen, y puedan conversen entre ellos. En el último siglo y medio, las votaciones no han durado más de 3 días.

¿A qué hora está prevista la fumata?

Aunque hay cuatro votaciones cada día sólo habrá dos fumatas durante el día, una por la mañana, a las 12:00 y otra a las 19:00. Por tanto, si en la primera votación de la mañana nadie tiene la mayoría, no habrá fumata y se realizará un segundo escrutinio. Después, a las 12:00 habrá una fumata, si es blanca significa que ya hay Papa y si es negra, entonces no hay acuerdo. En la sesión de la tarde habrá dos votaciones más, y se seguirá el mismo mecanismo de la mañana. Si a la 3ª votación del día no hay acuerdo, no hay fumata y se realiza la 4ª votación. La fumata será a las 19:00.

¿Cuánto puede durar el cónclave?

Si repasamos los últimos 100 años, el cónclave de 1922, en el que fue elegido Pío XI duró 5 días. En 1939, el de Pío XII, dos días y fue elegido en tercera votación. En 1958, en el que salió elegido Juan XXIII duró 4 días y se necesitaron 11 votaciones. En 1963, el de Pablo VI, duró 3 días. En 1978, el de Juan Pablo I duró 2 días. El de San Juan Pablo II, en 1978 duró 3 días y fueron necesarios ocho escrutinios. En 2005 el de Benedicto XVI duró 2 días y cuatro votaciones y finalmente, en 2013, el del Francisco, duró dos días. Como en esta ocasión no hay un candidato claro, se cree que puede durar entre dos y tres días.

