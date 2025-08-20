Prohíben un anuncio de Sanex por "estereotipo racial" tras la polémica de los "great jeans" de Sydney Sweeney

La Autoridad de Normas Publicitarias del Reino Unido (ASA, por sus siglas en inglés) ha prohibido un anuncio del gel de ducha Sanex porque supuestamente "refuerza un estereotipo racial". La decisión llega pocas semanas después de la controversia por los "great jeans" de la actriz Sydney Sweeney, que enfureció al wokismo y enfrentó a la marca American Eagle a acusaciones similares.

El spot de Sanex, emitido en junio, mostraba a dos modelos de piel oscura con problemas cutáneos —una con picazón y otra cubierta de un material gris y agrietado, a modo de sequedad— seguidas por la imagen de una mujer blanca duchándose, con la piel sin imperfecciones.

Según la ASA, la contraposición de piel negra dañada frente a piel blanca suave podía interpretarse como un mensaje implícito de superioridad racial. "Consideramos que esto podría interpretarse como una sugerencia de que la piel blanca era superior a la piel negra", recoge la resolución citada por la BBC.

Colgate-Palmolive, propietaria de Sanex, defendió que su intención era ilustrar un "antes y después" con distintos tonos de piel, como parte de su compromiso con la diversidad. La compañía subrayó que la gama Skin Therapy está diseñada para distintos tipos de piel, y que en ningún caso pretendía establecer comparaciones raciales.

La autoridad reguladora, sin embargo, dictaminó que el anuncio violaba el código de transmisión y prohibió su emisión en su formato actual. Además, advirtió a la compañía para que evite en el futuro "causar ofensas graves por motivos de raza".

Por su parte, la agencia Clearcast —encargada de aprobar la publicidad para televisión— defendió que el anuncio no perpetuaba estereotipos raciales y que las imágenes eran "estilizadas" para representar problemas cutáneos, no para sugerir diferencias de valor entre etnias.