Rusia lanza 630 drones y misiles contra Kiev e incluye entre sus objetivos a la oficina de la UE de forma "deliberada"

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han cifrado este jueves en cerca de 630 los drones y misiles lanzados por Rusia durante su última oleada de ataques, ocurridos durante la madrugada y las primeras horas de la mañana de este jueves, que han dejado al menos catorce muertos en Kiev, la capital ucraniana. Aun así, han asegurado que los sistemas de defensa aérea lograron derribar alrededor de 590 de ellos.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que 589 de los 629 drones y misiles fueron interceptados, incluidos 563 drones kamikaze tipo 'Shahed' y señuelos, un misil hipersónico Kinzhal, siete misiles balísticos Iskander y 18 misiles de crucero Kh-101.

"El ataque aéreo fue repelido por la aviación, las tropas antimisiles, las unidades de guerra electrónica y sistemas no tripulados y los grupos de fuego móvil de las Fuerzas de Defensa de Ucrania", ha dicho, antes de añadir que, sin embargo, se registraron impactos en trece ubicaciones, mientras que los fragmentos de las interceptaciones –los restos de los drones o misiles rusos y del misil ucraniano que los detonó- cayeron en 26 lugares.

Uno de los objetivos alcanzados por el ataque ha sido la delegación diplomática de la Unión Europea en la capital ucraniana. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha asegurado que se encontraba "horrorizado por otra noche de letales ataques con misiles rusos en Ucrania". Tras solidarizarse con las familias de las víctimas, ha dicho que el ataque contra la sede de la UE ha sido "deliberado" y que la UE "no se dejará intimidar".

Horrified by yet another night of deadly Russian missile attacks on Ukraine. My thoughts are with the Ukrainian victims and also with the staff of @EUDelegationUA, whose building was damaged in this deliberate Russian strike. The EU will not be intimidated. Russia’s aggression… pic.twitter.com/SZNeN31IOo — António Costa (@eucopresident) August 28, 2025

De manera paralela, la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha convocado al enviado ruso en Bruselas tras denunciar que el edifico de la Delegación de la UE en Kiev ha sufrido daños en el ataque, aunque su personal se encuentra "a salvo".

La explicación de la dirigente ha explicado en la red social X que ha podido comunicarse por videollamada con el personal de la delegación tras el ataque ruso. "Su determinación de seguir apoyando a Ucrania nos fortalece. Ninguna misión diplomática debería ser jamás un objetivo", ha recalcado.