Ataque récord de Rusia con drones deja al menos tres muertos y alcanza por primera vez un edificio gubernamental en Kiev

Aunque las cifras son aún provisionales —los servicios de emergencias y las autoridades locales hablan de al menos tres muertos y 18 heridos— el masivo ataque con 800 drones por parte de Rusia contra Ucrania supone un nuevo récord, superando el producido en el mes de julio, con el ataque de 740 drones.

Según el parte diario preliminar del Mando de las Fuerzas Aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Rusia lanzó un ataque combinado contra Ucrania con 805 drones suicidas del tipo Shahed y drones señuelo de diversos tipos desde Rusia y la ocupada península ucraniana de Crimea. Rusia también lanzó nueve misiles Iskander-K y cuatro misiles balísticos Iskander-M/KN-23.

Las defensas antiaéreas ucranianas pudieron derribar 747 drones y cuatro misiles de crucero Iskander-K. Sin embargo, se registraron impactos de nueve misiles y 56 drones suicidas en 37 ubicaciones, además de la caída de fragmentos de objetos derribados en ocho lugares.

Aunque uno de los principales objetivos del ataque ruso nocturno fue Kiev, Rusia también bombardeó Odesa (sur), Kremenchuk (centro), Krivói Rog (este) o Dnipropetrovsk (este), según indicó en su cuenta de Facebook la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko.

Hay que señalar que por primera vez desde que empezó la invasión rusa del país, un dron ha alcanzado el edificio más importante del gobierno ucraniano en Kiev, según ha informado Sviridenko. En particular han resultado dañados el techo y los pisos superiores.

Además, el alcalde de la capital, Vitali Klitchkó, indicó que en el distrito de Sviatoshynskyi, un edificio residencial de nueve plantas sufrió graves daños al quedar parcialmente destruidas cuatro plantas, mientras que en otro edificio de apartamentos de 16 plantas impactaron fragmentos que desataron un incendio en los pisos más altos.

En otras ciudades atacadas, varios edificios han quedado parcialmente dañados o se han quedado sin suministro eléctrico, como ha ocurrido en Kremenchuk.

El cinismo de Putin

El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga subrayó el cinismo de esta nueva escalada por parte del jefe del Kremlin, Vladímir Putin, justo en el momento en el que el presidente de EEUU, Donald Trump, intenta lograr la paz en Ucrania.

En el mismo sentido se pronunció este sábado el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunciando que Rusia había lanzado desde principios de septiembre más de 1.300 drones suicidas, cerca de 900 bombas aéreas guiadas y hasta cincuenta misiles contra Ucrania pese a afirmar en público que estaba dispuesto a buscar el fin de la guerra. "Rusia sigue prolongando esta guerra y busca convertir la diplomacia en una farsa absoluta. Y esto debe afrontarse con una respuesta unida: frente a los ataques y la destrucción, frente al desprecio por los esfuerzos diplomáticos y el diálogo civilizado", señaló Zelenski.