30 detenidos en una protesta antiinmigración en Países Bajos

Al menos 30 personas han sido detenidas en La Haya (Países Bajos) este sábado en una manifestación multitudinaria en la que más de mil personas han tomado las calles de la ciudad para protestar contra las políticas migratorias del gobierno, según la información de la prensa local.

Ante esta situación, las autoridades metropolitanas tuvieron que "dispersar la marcha pacífica porque no se pudo garantizar más la seguridad de los asistentes", según palabras del alcalde de La Haya, Jan van Zanen, recogidas por el diario neerlandés Algemeen Dagblad (AD).

Este mismo diario señala que en principio el Malieveld (un gran campo de césped en el centro de la ciudad de La Haya) iba a ser el escenario de una manifestación protagonizada por la "derecha holandesa", pero poco después del inicio de esta comenzaron los enfrentamientos con la policía.

Els Rechts

La promotora de la protesta ha sido Els Rechts, una usuaria que cuenta con 25.000 seguidores en X. Asimismo, en su perfil se pueden observar las siglas del Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders.

En su página web se encuentra el anuncio de la manifestación de este sábado que se promocionaba con las consignas de "menos inmigración", "seguridad en la vivienda", "seguridad en el barrio" y "una política transparente".

Thousands peacefully raised their voices today. That signal must not be ignored. I condemn the violence and wish strength to all affected. Els Rechts — Els (@Els_rechts) September 20, 2025

Sin embargo, tras la protesta, la organizadora ha condenado los hechos. "Miles de personas alzaron su voz pacíficamente hoy. Esa señal no debe ignorarse. Condeno la violencia y deseo fuerza a todos los afectados", ha señalado en su cuenta de X.

1.200 "alborotadores"

Fuentes policiales han señalado que tuvieron que hacer frente a aproximadamente 1.200 "alborotadores vestidos de negro" que se dedicaban a lanzar piedras y otros objetos contra sus efectivos, los cuales respondieron con gas lacrimógeno y cañones de agua. En total, dos agentes de policía y seis periodistas han sido agredidos. Por otro lado, la sede del partido D66 (liberal y proeuropeo) ha sido "vandalizada" por los manifestantes y se han producido incendios y se han roto ventanas en varios lugares.

"La destrucción de la oficina nacional del partido D66 encaja en una tendencia más amplia de intimidación y violencia, que son inaceptables en nuestra democracia", ha señalado al respecto Rob Jetten, líder del partido D66, según la información de AD.

El alcalde de La Haya ha calificado lo sucedido como "inaudito e indigno de los Países Bajos" y también ha anunciado que se ha puesto en marcha una investigación "a gran escala" para identificar a los instigadores de la violencia.