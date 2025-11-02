Se investiga como posible ataque terrorista el apuñalamiento en un tren en el norte de Londres con 9 heridos críticos

Nueve personas permanecen en estado crítico tras haber sido apuñaladas ayer en un tren que se dirigía a Londres desde el norte de Inglaterra, en un suceso que ha movilizado a la Policía antiterrorista británica que se ha sumado a la investigación.

Aunque dos personas fueron detenidas hace aproximadamente doce horas, no se han dado detalles sobre su identidad ni posibles vínculos con los hechos, pero la unidad antiterrorista de la Policía de Transportes ya está involucrada en la investigación, según confirmó la propia institución.

El tren circulaba entre Doncaster y la estación de King's Cross en el norte de Londres, y estaba lleno de pasajeros en una noche de sábado. El tren fue obligado a detenerse en Huntingdon, a unos 126 kilómetros al norte, tras recibir llamadas de emergencia alertando sobre un ataque en curso.

Varios testigos describieron a un hombre encapuchado y vestido de negro, armado con un largo cuchillo, como el agresor principal, que atacó a varias personas por motivos que aún se desconocen, antes de ser reducido con un táser por un agente de policía.

"Había sangre por todas partes, fue una escena horrible, muy violenta. Era como sacada de una película, no parecía real, y sembró el pánico en los vagones", relató un testigo al diario The Sun.

El primer ministro Keir Starmer calificó el incidente de "profundamente preocupante", mientras que la secretaria de Interior, Shabana Mahmood, instó a la ciudadanía a evitar comentarios y especulaciones sobre lo sucedido.

El superintendente de la Policía, Chris Casey, señaló que la investigación continúa y que "puede llevar bastante tiempo antes de confirmar cualquier detalle. En esta fase preliminar no sería apropiado especular sobre las causas del incidente".

Este ataque se produce en un contexto de creciente preocupación por la violencia con cuchillos en Reino Unido. Solo la semana pasada, un hombre fue asesinado a puñaladas en Uxbridge, en el oeste de Londres, por un refugiado afgano que fue detenido posteriormente. Otros incidentes de apuñalamientos recientes han alimentado cierta psicosis en el país, fenómeno que algunos analistas atribuyen al discurso de grupos de extrema derecha y antiinmigrantes.

Este podría ser el motivo de la cautela de la policía y del Gobierno británico a la hora de ofrecer información sobre los arrestados y las causas del ataque, y que la investigación avance bajo estrictas medidas de seguridad.