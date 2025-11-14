Varios muertos al arrollar un autobús una parada en el centro de Estocolmo

Un autobús ha atropellado mortalmente a varias personas este viernes en el centro de Estocolmo. El suceso ha ocurrido en la calle Valhallavägen, donde el vehículo se ha estrellado contra una parada. La Policía sueca ha confirmado que hay "tanto personas heridas como muertas", aunque no ha ofrecido una cifra oficial.

Las autoridades han detenido al chófer y han abierto una investigación por un presunto delito de homicidio involuntario. Fuentes policiales citadas por la televisión pública SVT han descartado desde el primer momento que se trate de un acto terrorista, una hipótesis que se ha visto reforzada por la posibilidad de que el conductor sufriera un problema de salud repentino.

El autobús siniestrado se encontraba fuera de servicio y no transportaba pasajeros en el momento del accidente. Aunque no hay confirmación oficial, un portavoz de la región de Estocolmo ha apuntado a la televisión pública que el balance provisional es de tres fallecidos y dos heridos.

La zona, ubicada en el céntrico barrio de Östermalm, permanece acordonada mientras los técnicos policiales realizan las primeras pesquisas para esclarecer las causas del siniestro.