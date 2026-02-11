El primer ministro británico, Keir Starmer, atraviesa su momento más delicado desde su llegada al poder en 2024 a raíz de las recientes publicaciones de archivos del Departamento de Justicia de EE. UU. relacionados con Jeffrey Epstein. Estos documentos han expuesto la relación entre el exembajador en Washington, Lord Peter Mandelson, y el financiero condenado por delitos sexuales, incluyendo algunos correos electrónicos que parecen insinuar que Mandelson cobró de Epstein por filtrar información sensible del Gobierno británico, como los planes para el rescate bancario entre los años 2009 y 2010.

Starmer, quien no ha sido implicado directamente y nunca conoció a Epstein, nombró a Mandelson como embajador en diciembre de 2024, a pesar de que sus lazos con el delincuente sexual eran de dominio público en ese momento. El primer ministro ha admitido que Mandelson "mintió repetidamente" sobre la extensión de esa relación durante el proceso de selección y ha expresado su arrepentimiento por la decisión. El Gobierno cesó a Mandelson el pasado mes de septiembre.

La controversia ha escalado rápidamente, con la dimisión de dos altos cargos del equipo de Starmer —su jefe de gabinete y su director de comunicaciones— y presiones sobre un tercero. Miembros destacados del Partido Laborista, incluyendo el líder en Escocia, Anas Sarwar, han pedido la renuncia de Starmer, argumentando que sus errores de juicio han dañado la confianza en la política. Fuentes cercanas al Gobierno indican que, pese al apoyo de varios ministros, su posición pende de un hilo, con expertos como Tim Bale, profesor de la Universidad Queen Mary de Londres, calificando el escándalo como "enormemente dañino".

No es el único caso

Además, Mandelson no es la única persona a la que se menciona en los archivos de Epstein. También aparece Lord Waheed Alli, un destacado donante del Partido Laborista que fue nombrado par del reino por Keir Starmer en 2024. Alli aparece en correos que mencionan invitaciones a cenas organizadas por Epstein en Nueva York alrededor de 2010. Aunque no se ha probado ninguna participación directa en actividades delictivas, para entonces Epstein ya había pasado un año en prisión merced a un acuerdo con la fiscalía en la que se declaró culpable de un par de delitos menores relacionados con prostitución y abuso de menores.

🚨 NEW: Keir Starmer's personal donor Lord Alli is mentioned in the Epstein files pic.twitter.com/AhZoexhkMn — Politics UK (@PolitlcsUK) February 8, 2026

Alli, empresario y uno de los mayores financiadores personales de Starmer y de la vicesecretaria Angela Rayner, recibió su título de par en la Cámara de los Lores como parte de las designaciones laboristas para reforzar su presencia en la Cámara Alta. Fuentes cercanas al Gobierno indican que se trataba de contactos sociales periféricos, pero el caso erosiona aún más la confianza en los nombramientos de Starmer.

La oposición conservadora y algunos laboristas exigen una investigación independiente sobre todos los nombramientos a la Cámara de los Lores y cargos diplomáticos realizados desde 2024 que puedan tener alguna conexión remota con Epstein. Starmer ha insistido en que no dimitirá y en que continuará liderando el Gobierno, aunque analistas coinciden en que la acumulación de escándalos representa el mayor desafío a su mandato desde su victoria electoral.