Angustiosa búsqueda de una pareja desaparecida en una zona de Portugal anegada por el temporal

Las fuerzas de seguridad portugesas han desplegado un operativo este sábado para localizar a dos personas, de 68 y 65 años, cuyo rastro se perdió esta semana en el municipio de Montemor-o-Velho. Se trata de una de las áreas del centro del país más castigadas por los últimos temporales.

Fuentes del Comando Territorial de Coímbra de la Guardia Nacional Republicana (GNR) han confirmado que la última comunicación familiar tuvo lugar el pasado 10 de febrero. No fue hasta este viernes cuando se dio la voz de alarma, activándose inmediatamente el dispositivo de búsqueda.

Desde la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), su comandante nacional, Mário Silvestre, ha admitido en rueda de prensa la falta de datos sobre el estado de la pareja. "Tenemos equipos en el terreno y junto con la GNR se está trabajando para entender lo que está ocurriendo, pero no tenemos más información", ha subrayado.

La preocupación es máxima en la zona debido al desbordamiento del río Mondego, que ha provocado graves anegamientos en Montemor-o-Velho y localidades colindantes como Soure. El paso de las borrascas ha dejado un balance trágico en Portugal: según cifras oficiales, se contabilizan siete fallecidos por causas directas y otras seis muertes indirectas durante las labores de reconstrucción de las zonas afectadas.