Meloni estalla contra el "doble rasero" de la izquierda tras la renuncia de Andrea Pucci a San Remo

La renuncia del humorista Andrea Pucci como copresentador del Festival de San Remo 2026 ha desatado una tormenta política en Italia. La Primera Ministra, Giorgia Meloni, ha salido en defensa del cómico denunciando una "deriva antiliberal" y criticando lo que considera una doble vara de medir por parte de la izquierda italiana.

El choque comenzó tras confirmarse la participación de Pucci en el festival que elige la canción que participará Eurovisión. La oposición y diversos sectores progresistas rescataron antiguos comentarios y sketches del humorista, quien en el pasado llegó a definirse como "el único cómico de derecha".

La polémica se centra en los chistes de Pucci hacia los votantes de izquierda y, especialmente, hacia el aspecto físico de Elly Schlein, líder del Partido Democrático (PD). "Hice una broma sobre el aspecto de Elly Schlein y no me corté porque no me cae bien; la hipocresía de determinada izquierda no la aguanto", aseguró Pucci, afirmando incluso que "volvería a hacer la broma".

Tras días de una intensa "ola mediática negativa", insultos y amenazas dirigidas tanto a él como a su familia, Pucci ha decidido abandonar el proyecto, alegando que este clima de odio es "incomprensible e inaceptable" y expresando que altera su relación con el público.

"¿Sátira o sexismo?"

En una entrevista concedida al Corriere della Sera, Meloni ha sido tajante al defender la libertad de expresión, incluso admitiendo que ella misma no conocía en profundidad el trabajo de Pucci. Meloni ha cuestionado por qué cuando ella es objeto de caricaturas ofensivas en medios como el Fatto Quotidiano se considera "sátira sagrada", pero cuando las bromas se dirigen a Elly Schlein, se tachan de "sexismo".

"Amenazarlo de antemano y exigir censura simplemente porque no estás de acuerdo con el tono me parece incorrecto", ha afirmado la mandataria, quien sostiene que la izquierda solo apoya la libertad de expresión cuando les favorece.

Aunque Meloni prefiere que la política no se mezcle con el festival, ha subrayado que es alarmante que en 2026 un artista se vea obligado a renunciar a su trabajo por "intimidación ideológica".

Defensa contra la censura

El Presidente del Senado, Ignazio La Russa, también se ha sumado a las críticas contra el boicot, informando que llamó personalmente a Pucci para pedirle que reconsiderara su decisión. "La sátira no debe ser censurada, ya sea de izquierdas o de derechas", sentenció La Russa.

Por su parte, Pucci se defendió de las acusaciones de odio en su comunicado de despedida: "En 2026, el término fascista ya no debería existir. Existen derechistas e izquierdistas que piensan diferente... la homofobia y el racismo son términos que resaltan el odio a la raza humana, y yo nunca he odiado a nadie".