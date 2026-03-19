León XIV convoca una cumbre en octubre para frenar la crisis del matrimonio

Con motivo del décimo aniversario de la exhortación apostólica 'Amoris laetitia' (la alegría del amor) del papa Francisco, el papa León XIV ha convocado para el próximo mes de octubre en Roma a todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo para reflexionar sobre la familia, así como el miedo de los jóvenes a casarse y a formar una familia, ya que considera que es crucial para la Iglesia y la sociedad. El Santo Padre pretende realizar con los responsables de los distintos episcopados "un discernimiento sinodal" en "un clima de escucha recíproca".

Según las palabras de León XIV, la meta principal es proceder a un "discernimiento sinodal" en un clima de "escucha recíproca". Se busca definir los pasos a dar para anunciar el Evangelio a las familias de hoy, tomando como guía las enseñanzas del texto eclesial y prestando especial atención a la labor que ya se está desarrollando en las distintas Iglesias locales.

El Papa ha hecho hincapié en la necesidad imperiosa de promover la vocación al matrimonio entre las generaciones más jóvenes. En su escrito, reconoce la fragilidad de esta unión en los tiempos que corren, pero insiste en la vital importancia de sostener a los cónyuges, haciendo una mención directa a quienes padecen "tantas formas de pobreza y violencia presentes en la sociedad contemporánea".

Y es que los datos en muchos países son preocupantes. En el caso de España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la última década las bodas religiosas han disminuido un 42,5%, pasando de 50.031 en 2015 a 28.759 en 2024. Actualmente sólo el 17,94% de las bodas se celebran por la Iglesia, mientras que en 2007 eran el 55,27%. Por territorios, Andalucía se sitúa a la cabeza seguida de la Comunidad de Madrid. Al contrario de lo que ocurre con los matrimonios religiosos, las ceremonias civiles han crecido un 23,3%, al pasar de 118.879 en 2015 a 146.605 en 2024. Asimismo, se calcula que en España se rompen 3 de cada 5 matrimonios, es decir, una ruptura cada 6,2 minutos.

"Nuestra época está marcada por rápidas transformaciones que, incluso hoy más que hace diez años, hacen necesaria una especial atención pastoral a las familias", ha subrayado. Por todo ello, ha instado a "renovar y profundizar" el compromiso de la institución en este ámbito fundamental. Su deseo expreso es que aquellos llamados a esta vida puedan vivir su amor conyugal en Cristo, logrando en paralelo que la juventud redescubra y se sienta genuinamente atraída por la "intensidad de la vocación matrimonial".

Para León XIV, "siguiendo el impulso conciliar, las dos exhortaciones apostólicas 'Familiaris consortio' (que fue publicada por San Juan Pablo II en noviembre de 1981) y 'Amoris laetitia' han estimulado el compromiso doctrinal y pastoral de la Iglesia al servicio de los jóvenes, los cónyuges y de las familias".

En 'Amoris Laetitia' el Papa Francisco reflexiona sobre el amor en la familia moderna, donde reconoce que las familias perfectas no existen y criticaba una visión demasiado abstracta del matrimonio que, al ser tan idealizada, terminó alejando a las personas de la Iglesia. Uno de los puntos más controvertidos fue la integración en la iglesia de los divorciados que se han vuelto a casar, y, tras un proceso de discernimiento espiritual, las personas en situaciones "irregulares" puedan acceder a los sacramentos en ciertos casos, rompiendo con la exclusión automática.

Finalmente, el comunicado pontificio anima a seguir explorando la senda abierta hace una década. Subraya que la doctrina ofrece una "enseñanza valiosa" basada en la misericordia de Dios, clave para atravesar las crisis familiares.