Las municipales dividen Francia: la izquierda gana en las ciudades; la extrema derecha en Niza, el sur y zonas rurales

Los resultados de las elecciones municipales francesas del 22 de marzo de 2026 dibujan un mapa político muy interesante de cara a las presidenciales de 2027. Francia ha quedado dividida en tres bloques muy marcados: una izquierda fuerte en ciudades ricas y urbanas, una extrema derecha que conquista el sur y las zonas rurales/medias, y un centro que resiste gracias a figuras personales potentes como Édouard Philippe.

La izquierda resiste en París, Marsella y Lyon, las tres grandes ciudades francesas. Pese al empuje de otros bloques, sigue siendo la fuerza dominante en los grandes centros de población.

En París el socialista Emmanuel Grégoire ha ganado con solvencia (un 53,1% aproximadamente de los votos), sucediendo a la francogaditana Anne Hidalgo. El socialista se ha impuesto a la exministra conservadora Rachida Dati y a la candidata de La Francia Insumisa, Sophia Chikirou, quienes han obtenido un 41,52% y 7,96% de los sufragios, respectivamente. La capital cumplirá así tres décadas bajo gestión socialista.

En Marsella el actual alcalde, Benoît Payan —que lidera una coalición de izquierda sin la Francia Insumisa—, logró frenar el fuerte avance de la extrema derecha en una de las batallas más ajustadas de la jornada.

Mientras que en Lyon el ecologista Grégory Doucet revalidó su mandato, consolidando el poder de los verdes en la tercera ciudad del país. Los verdes también han obtenido la victoria en Tours y Grenoble.

Por lo que se refiere a la extrema derecha (RN), el partido de Marine Le Pen y Jordan Bardella, ha logrado su mejor resultado histórico en unas municipales. Su mayor éxito en estas elecciones ha sido el logrado en Niza, donde el aliado de Le Pen, Éric Ciotti, ha arrebatado la alcaldía a la derecha tradicional, produciéndose el gran vuelco electoral de este año. Además, RN ha logrado expandirse hacia ciudades medias y hacia el sur del país, fortaleciendo su estructura territorial.

Por último, el ex primer ministro Édouard Philippe se consolida como alternativa al lograr una victoria muy clara en Le Havre. Philippe ha obtenido un 47,7% de los votos, por delante del comunista Jean-Paul Lecoq (41,17%) y del candidato de extrema derecha Franck Keller (11,12%). Este resultado es clave porque lo relanza oficialmente como el candidato con más fuerza del bloque central (Horizons/Macronismo) para suceder a Emmanuel Macron de cara a las presidenciales de 2027.