Las perturbadoras búsquedas de César Sena en Internet antes y después de asesinar a Cecilia Strzyzowski

El estudio de los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos de la familia Sena ha revelado algunos datos de interés para la investigación del asesinato de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años desaparecida el pasado 1 de junio. Fue la última vez que un familiar la vio con vida. Al día siguiente una cámara de seguridad captó las imágenes de la chica entrando en la casa de sus suegros en la ciudad argentina de Resistencia.

Particularmente interesantes son las búsquedas en Internet realizadas por César -hijo de una pareja de piqueteros kirchneristas con mucho poder en la provincia de Chaco y marido de la víctima- en distintas plataformas, antes y después de la fecha en la que los fiscales han determinado que se produjo el crimen de la joven: el 2 de junio, entre las 12.15 y las 13.30 horas.

El 1 de junio (día previo a los hechos), a las 18.43 horas, el joven buscó en Youtube "cómo luxar un brazo". Algo significativo teniendo en cuenta que la principal hipótesis de los investigadores es que César -de 19 años y aficionado al jiu jitsu- habría agarrado a Cecilia por la espalda y la habría asfixiado con la técnica del mataleón, presionando el cuello de la chica con su brazo.

Durante el ataque, el 2 de junio, la víctima -se interpreta que en un intento por defenderse- le habría realizado sendos arañazos. Entre ellos el que éste presentaba en la parte izquierda del cuello en los días posteriores a los hechos y que se recogen en algunas fotografías realizadas durante los actos de campaña a los que acudió junto a sus padres, como si nada hubiera pasado.

El 4 de junio, César realizó dos nuevas búsquedas inquietantes: "¿puede un revólver usar silenciador?" y "así reaccionaron estos criminales al escuchar su sentencia". Así llegamos hasta el día 5 de junio, entonces preguntó a san Google cosas como si "un asesino siente remordimiento", "cómo es la mente de un asesino" o "qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta".

Indicio de premeditación

El hecho de que César Sena buscara cómo luxar un brazo el día anterior al asesinato de su pareja también es relevante para la investigación porque podría considerarse un indicio de que fue un homicidio con premeditación. Apenas unas horas después estaba recogiendo a Cecilia en casa de su tía abuela para emprender un supuesto viaje a Ushuaia.

Esa noche durmieron en un hotel. Llegaron a casa de los padres de César el día 2 por la mañana. Ese mismo día debían coger un vuelo a Buenos Aires. Pero de la investigación se desprende también que los billetes nunca fueron comprados. Huelga decir que la chica no lo sabía. Ella estaba totalmente convencida de que sí. La engañaron.

Tanto es así que el estudio de su móvil revela que ella estaba muy ilusionada con ese viaje. Entre sus últimas búsquedas: "cómo armar una valija (maleta)", "qué se puede llevar en un avión", "dónde comprar chocolates en Buenos Aires" o "dónde tomar el mejor café". En el móvil de César, sin embargo, no había ni una sola consulta acerca de un eventual viaje a Ushuaia.

Tenía miedo a César

Según la declaración de un testigo de identidad reservada, que se añadió a la causa el 8 de junio, Cecilia tenía "miedo" de César porque se había mostrado "violento" con ella. En una conversación que mantuvieron a través de la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp, la joven le contó que durante una discusión que tuvo con su pareja en el coche éste le dijo "cerrá el orto" y cuando ella quiso bajarse del vehículo él la metió de nuevo "a la fuerza".

"Me dio miedo", habría asegurado Cecilia a esta persona. "Si ya cruzó la línea, quién dice que no lo vuelva a hacer y esta vez me lastime más", añadió. En otra ocasión, ya le había expresado su preocupación por el hecho de que su pareja había dejado de tomarse su medicación "para los ataques de ira que sufría", por lo que la joven consideró que "era de esperar" que actuara así teniendo en cuenta "no está tomando sus pastillas".