González Urrutia: "Basta de amenazas, de insultos, el pueblo quiere votar. ¡Viva Venezuela libre!"

Venezuela entra en su última semana de campaña antes de unas decisivas elecciones presidenciales el próximo domingo, día en el que, según las encuestas, la oposición podría derrotar al chavismo y expulsarlo del poder después de 22 años de un régimen que ha llevado al país a una crisis sin precedentes y a una dictadura que ha mermado la libertad de todos los venezolanos.

El candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, reaccionó a las amenazas lanzadas hace unos días por el dictador Nicolás Maduro y señaló a través de un vídeo publicado en sus redes sociales. El opositor señaló que "ya basta de amenazas, ya basta de insultos, el pueblo quiere un cambio en paz, el pueblo quiere reconciliación, el pueblo quiere votar. Viva Venezuela libre". Además, dijo que pese a "nuevos obstáculos" del régimen, esto no detendrá a "un pueblo que está decidido a votar y a cambiar". "Ellos han querido sembrar el miedo al cambio, ellos quieren que el miedo no les permita expresarse el próximo domingo, pero con lo que ellos no cuentan, es con la valentía del pueblo venezolano. No creas en amenazas y manipulaciones, llevan 25 años en eso, ¿hasta cuándo quieren seguir enchufados en el poder?", expresó.

Con tu voto comenzará una era de paz y unidad de los venezolanos #VzlaTieneFe pic.twitter.com/Vqpw8tH9iM — Edmundo González (@EdmundoGU) July 21, 2024

La prueba del apoyo que tiene la oposición se muestra en cada uno de los mítines encabezados por González Urrutia, siempre acompañado por María Corina Machado, la líder natural de la oposición inhabilitada hace unos meses por la justicia chavista. Esto también se vio reflejado este domingo en la localidad de Maturín, en el estado de Moragas, considerado territorio chavista por excelencia. Ahí miles de personas estuvieron acompañando al candidato de la oposición en medio de una fiesta y de la ilusión de cambiar por fin el rumbo de Venezuela.

#Monagas

Faltan 8 días y así estamos : Vamos a GANAR!! pic.twitter.com/yBlPzuEKJx — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) July 20, 2024

María Corina Machado habló frente a la multitud y agradeció a los trabajadores del Estado como "docentes, maestros, médicos, personal de salud que en estos años de tragedia humanitaria han arriesgado su vida para salvar la de miles de venezolanos y que han estado presentes en cada una de esas concentraciones". También lo hizo con "los empleados públicos, esos empleados públicos de las empresas del Estado, de PDVSA (petrolera estatal), de Corpoelec (compañía eléctrica) y de las empresas de gas".

A los empleados públicos: No habrá persecución, sino respeto, seguridad y calidad de vida para todos. Este 28 de julio, liderados por @MariaCorinaYA, vamos a votar y haremos que @EdmundoGU sea el próximo presidente de Venezuela, quedó claro hoy en Maturín. Todos, en unidad… pic.twitter.com/gNFh1uojrr — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) July 21, 2024

La opositora hizo lo propio con el personal de "los ministerios, de las gobernaciones, de las alcaldías que, aun siendo perseguidos, han alzado su voz", y a quienes "no les han permitido estar", les aseguró que "no habrá persecución" ni "venganza" en "el Gobierno de Edmundo González Urrutia", cuya "victoria" llamó a consolidar el 28 de julio.

Sin embargo muchos advierten que será una semana muy larga y las amenazas de Maduro de un "baño de sangre" o una "guerra civil" en caso de que pierdan, sólo muestran que ese nerviosismo podría crear un enorme caos en el país, es decir el chavismo en su estado puro y con las mismas estrategias de siempre.