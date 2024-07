Leopoldo López: "Maduro puede ordenar un baño de sangre, pero puede que no se acate"

Este fin de semana los venezolanos están llamados a las urnas en unas elecciones, complicadas, difíciles, pero que podría ser histórica, por cuanto las encuestas avanzan una arrolladora victoria de la oposición al dictador Nicolás Maduro.

Estos sondeos otorgan a Edmundo González Urrutia, candidato opositor a Maduro, una ventaja de 26 puntos sobre los oficialistas del régimen. Para analizar la situación a pocos días de las votaciones, esRadio se puso en contacto con Leopoldo López, el opositor venezolano que fue condenado a 14 años de prisión por el régimen totalitario de Maduro como líder de la oposición, acusado de incitación a la violencia. Finalmente pasó tres años entre rejas y dos en arresto domiciliario.

En declaraciones a esRadio. López se ha mostrado muy optimista de cara a los comicios del fin de semana, pese a que en Venezuela, las elecciones, "no son limpias y ni son libres ni justas", pero hay tres factores que le hacen ser muy optimista: "No tengo dudas, llevamos muchos años de lucha y todo ese esfuerzo y lo que está pasando en Venezuela" comienza a dar sus frutos.

Dice Leopoldo López que la primera razón para su optimismo es que "hay una amplísima mayoría de venezolanos que quiere el cambio" y la diferencia respecto a los oficialistas es enorme, "de 30 o 490 puntos. Las elecciones no son justas, ni limpias, pero hay mucha diferencia".

La segunda de las razones es que "se ha consolidado una unidad de todos los factores democráticos". Es decir, que en lugar de acudir dividida, la oposición, esta vez, acude junta. Es más, María Corina Machado, que tendría que haber sido la candidata, ha dado su apoyo a Edmundo González Urrutia.

Y por último, la debilidad que ha mostrado Nicolás Maduro: "Está en modo delirio, en modo desesperación y se está quedando solo", dice Leopoldo López.

Llamamientos a un "baño de sangre"

Pero el régimen chavista amenaza con resistirse al cambio y Maduro habla directamente de un baño de sangre o una guerra civil, e caso de perder las elecciones. Sin embargo, Leopoldo López cree que no se producirá: "Que Maduro pretenda que se dé un baño de sangre, puede traducirse en que él dé una orden a los policías y que esta orden no sea acatada", señalaba López, en declaraciones a esRadio. Recordaba que "la policía y los militares son venezolanos y sus vecinos, los problemas que enfrentan son los mismos", por lo que López no cree que vayan a acatar esas órdenes.

Lo más importante, en este sentido, es que "los venezolanos han perdido tanto, que también han perdido el miedo a todas las amenazas de Maduro", decía el disidente.

Mediadores internacionales

Respecto a los observadores internacionales que tratarán de velar por la limpieza en el proceso electoral, Leopoldo López recordaba que Borrell se había comprometido con Maduro en enviar una presencia de la UE, aunque "hace un par de meses, se negó". Esto hará que "no va a haber una observación internacional robusta, sino limitada." Pero, de nuevo, lo más importante, para el disidente es que "tenemos la presencia de decenas de miles de venezolanos y venezolanas comprometidos en cada uno de los 16.000 puntos de votación para resguardar el voto".

Igualmente, lamentaba que de los 8 millones de veneozlanos que se han tenido que marchar del país, sólo puedan votar 64.000 . Sin embargo, mantenía su optimismo: "pese a todo, la amplísima mayoría van a votar por Edmundo González". "Esto es una lucha del bien contra el mal, tiene una dimensión espiritual. Es emocionante".

Zapatero

Preguntado por Zapatero, uno de los promotores más activos del grupo de Puebla, que aglutina las principales dictaduras y regímenes totalitarios de Hispanoamérica, Lopoldo López ha recordado que "va a estar en Venezuela el día de las elecciones y yo espero que en esta oportunidad él haga un esfuerzo para ponerse del lado de los venezolanos y no del dictador". En este sentido, y pese a que tradicionalmente ha defendido a Nicolás Maduro y sus intereses, "creo que en esta ocasión el presidente Zapatero quizá tenga que tocar a la puerta de Maduro y decirle que su tiempo se ha terminado".