María Corina Machado responde al chavismo: "No sé a quién creen que van a asustar, ya no asustan a nadie"

Quedan pocos días para las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela y la oposición mantiene el ritmo de mítines y comparecencias ante la prensa para seguir reuniendo multitudes en diferentes ciudades y denunciando las constantes amenazas de un chavismo cada vez más nervioso ante las numerosas encuestas que dan como ganador por un margen muy amplio al candidato opositor Edmundo González Urrutia.

Una de las principales protagonistas de los mítines de la oposición María Corina Machado que no ha dejado de acompañar al candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) alrededor de el país. En una rueda de prensa en Maracaibo, capital de Zulia, respondió a las palabras del dictador Nicolás Maduro quien hace pocos días amenazó con un "baño de sangre" y una "guerra civil" si ganaba la oposición. Al respecto dijo que "para que aquí haya una guerra tiene que haber enemigos y aquí no hay enemigos, nosotros hemos logrado unir al país en un movimiento de redención para la liberación (...) y esas amenazas, que yo no sé a quién creen que van a asustar, ya no asustan a nadie"

Además, según recoge EFE, la exdiputada, elegida ampliamente en unas primarias como candidata de la oposición pero luego inhabilitada por la justicia chavista, agregó que "personas que simpatizaron con el chavismo se nos acercan y los recibimos con brazos abiertos. Lo nuestro es un movimiento para lograr la transformación de Venezuela en paz, en orden, con justicia y con respeto".

¡El Zulia demostró su grandeza! pic.twitter.com/crqq0gf3iz — Edmundo González (@EdmundoGU) July 24, 2024

Además, se refirió a la Fuerza Armada de Venezuela y dijo que "no quiere disparar unos contra otros o contra el pueblo de Venezuela, y tienen hoy claro que quien representa la estabilidad y la paz es el Gobierno de Edmundo González, un gobierno de transición estable y organizado".