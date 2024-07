Crecen las denuncias de irregularidades y manipulación chavista de las elecciones

Para nadie era secreto que el régimen iba a poner todas las trabas y dificultades para unas elecciones libres en Venezuela este 28 de julio. Esto no solamente se demostró al impedir la llegada al país de observadores internacionales y de personalidades políticas que iban a acompañar a la oposición, sino también durante este domingo en el que la dictadura impidió la entrada de representantes de la oposición en los centros de votación.

De hecho, la exdiputada Delsa Solórzano, representante de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) "ha paralizado la transmisión en muchísimos centros y está impidiendo que nuestros testigos obtengan el acta sacándolos de sus centros de votación". Además, señaló que tienen las suficientes actas para saber el resultado electoral de estas elecciones presidenciales y que hay testigos que no les permiten obtener las actas y se niegan a transmitir los resultados: "No se han transmitido todas las actas. Así no puedes anunciar un resultado". Sin embargo, agregó que "con el número de actas que tenemos y el porcentaje que arrojan las mismas es claro que Venezuela tiene razones para celebrar".

#ÚLTIMAHORA | Delsa Solórzano: "Con las actas que tenemos podemos saber lo que está pasando en el país (…) la voluntad de la ciudadanía se expresó y vamos a defender los derechos de los ciudadanos". Sigue #ENVIVO las #PresidencialesVE2024 #28J: https://t.co/OSCiPxwo7f pic.twitter.com/RUrGMKdW43 — VPItv (@VPITV) July 29, 2024

Así mismo, dijo que "todo el país sabe lo que pasó hoy. Las incidencias que hemos detectado se han convertido en un patrón. En un momento se ha paralizado la transmisión de resultados. Esto lo hemos denunciado ante los observadores internacionales y la comunidad internacional. (…) Nuestros 90 mil testigos se quedan en los centros hasta tener todas las actas. Hemos logrado que entreguen algunas. En este momento está detenida la transmisión, pero el pueblo ya se expresó. Detienen la transmisión para que no se sepa lo que ya pasó".

Ante esta situación, María Corina Machado, lanzó un mensaje a través de la red social X: "Venezolanos, esto es hasta el final. Eso significa quedarnos todos en los centros de votación hasta contar los votos y obtener las actas. Haremos prevalecer la verdad y respetar la soberanía popular".

Venezolanos, esto es hasta el final. Eso significa quedarnos todos en los centros de votación hasta contar los votos y obtener las actas.

Haremos prevalecer la verdad y respetar la Soberanía Popular. — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) July 29, 2024

Es importante recordar que en Venezuela el ente electoral solo emite su primer informe cuando la tendencia del escrutinio es irreversible, de ahí a que los primeros datos se hagan públicos varias horas después del cierre de los centros de votación.